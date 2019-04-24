Около 70% погибших в 2018 году купальщиков были пьяны - ОСВОД

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди всех причин гибели на воде взрослого населения Беларуси наиболее частой остается алкогольное опьянение, сообщил на пресс-конференции ведущий специалист отдела республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОДа Олег Борозна, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным за прошлый год, всего при купании погибли 118 человек, из них 13 несовершеннолетних. "Основные обстоятельства гибели на воде - это нахождение в нетрезвом виде. Около 70% погибших в результате купания находились в состоянии алкогольного опьянения. В качестве второй причины таких несчастных случаев можно выделить медицинские противопоказания и ухудшение состояния купающих в результате переохлаждения или спазмов сосудов. Бывают и случаи падения с лодок во время рыбной ловли", - отметил Олег Борозна.

Новый купальный сезон откроется 1 мая, но уже в этом году есть двое погибших, которые в момент купания были пьяны.

Среди основных причин гибели несовершеннолетних на воде специалист назвал недосмотр родителей (когда дети еще не достигли возраста 10 лет), а также отсутствие контроля со стороны взрослых по отношению к подросткам.

В целом, по статистике ОСВОДа, на территории Беларуси количество погибших на водах за последние шесть лет удалось снизить практически вдвое: в 2010-2012 годах погибали в среднем восемь человек на 100 тыс. населения, в последние годы этот показатель снизился до четырех смертельных исходов. Если сравнить с другими странами, то в России, к примеру, на ту же долю населения регистрируют примерно 10 погибших, в Западной Европе в среднем на 100 тыс. человек приходится один погибший.

"С каждым годом количество погибших уменьшается, но до нуля свети эту цифру крайне сложно, хотя всячески пытаемся это сделать. При наступлении жаркой погоды число смертельных исходов при купании резко возрастает, особенно это касается сельской местности. В зимний период число погибших в среднем остается в пределах 15-20 человек", - обратил внимание представитель ОСВОДа.-0-