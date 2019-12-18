18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 тыс. детей отдохнут в школьных оздоровительных лагерях на зимних каникулах, сообщила журналистам консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время зимних каникул будет организована работа оздоровительных школьных лагерей. Большинство - с дневным пребыванием, в них отдохнут около 70 тыс. обучающихся, - рассказала Лариса Емельянчик. - Такая форма отдыха и оздоровления востребована, так как родители уверены, что дети будут под контролем, их досуг сделают интересным и содержательным".

Особое внимание во время каникул будет уделено вопросам безопасности. "Основная задача педагогических коллективов - создание условий для полезного и безопасного отдыха обучающихся. Министерством образования разработаны методические рекомендации по организации работы в учреждениях общего среднего образования в период школьных каникул. Они будут сегодня размещены на интернет-портале Министерства образования и предлагают самый широкий спектр направлений и мероприятий для обучающихся", - отметила консультант главного управления.

Традиционно информация о проводимых мероприятиях, графиках работы спортивных залов, компьютерных классов будет размещена на информационных стендах и интернет-сайтах учреждений образования, а также доведена на родительских собраниях. "Каникулы - это самое благоприятное время для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, поэтому работа спортзалов, стадионов должна быть обеспечена в каждом учреждении образования", - подчеркнула Лариса Емельянчик. Она также добавила, что во время школьных каникул пройдут новогодние утренники и вечера для старшеклассников. Кроме того, разнообразную программу для обучающихся подготовили учреждения дополнительного образования.

Зимние школьные каникулы пройдут с 26 декабря по 11 января.-0-