Около 70 вопросов поступило в Госатомнадзор к началу общественных слушаний по БелАЭС

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 вопросов поступило в Госатомнадзор к началу общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Слушания проходят в "гибридном" формате с использованием видео-конференц-связи в девяти студиях, расположенных во всех областных центрах и Минске. Главная площадка организована в Островце.

"Это вопросы различные по содержанию - как технические, так и общего организационного плана", - рассказала начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

Общественные слушания проводятся перед принятием окончательного решения о выдаче лицензии на промэксплуатацию первого энергоблока. "Решение будет приниматься коллегией нашего министерства. Наша задача сегодня - донести информацию о том, как оно было подготовлено Госатомнадзором, что положено в его основу, чтобы показать, что это решение является всесторонне осмысленным, всеобъемлющим, научно обоснованным", - отметила Ольга Луговская.

Общественности будет доведена информация о том, как проводилась оценка соответствия БелАЭС требованиям нормативно-правовых документов, как оценивался проект и его реализация непосредственно на площадке атомной станции - по всем аспектам, которые касаются вопросов безопасности.

"Была проведена скрупулезная, масштабная работа, которая потребовала привлечения большого количества экспертов и специалистов в различных сферах", - подчеркнула Ольга Луговская.-0-