Около 700 тыс. белорусов в 2019 году смогут пройти оздоровление за бюджетные средства

31 марта, /Корр. БЕЛТА/. Около 700 тыс. человек в Беларуси в 2019 году пройдут оздоровление с использованием средств республиканского бюджета и фонда государственного социального страхования. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в интервью программе "Неделя" телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

Около 80% выделенного объема финансирования будет направлено на оздоровление детей. Так, в лагерях различного типа отдохнут более 390 тыс. ребят.

Также первоочередное право на бесплатные путевки предоставлено участникам Великой Отечественной войны и лицам, к ним приравненным. Они могут ежегодно отдыхать в санаториях, инвалиды I-II групп - раз в два года.

Кроме того, получить санаторно-курортное лечение с частичной оплатой могут работающие граждане.

На отдых белорусов также приглашают в находящиеся в собственности Беларуси здравницы в Сочи, Юрмале, Друскининкае, Туапсе, Мисхоре.-0-