Около 770 пожилых людей объединились в домах зимовки и совместного проживания

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новыми формами жизнеустройства в зимний период в Беларуси пользуются 767 пожилых граждан. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси применяются различные формы жизнеустройства одиноких пожилых граждан. "В Витебской и Гродненской областях особенно набирает популярность такая форма, как дома-зимовки. В 283 таких сезонных жилищах объединились 573 человека, чтобы легче и веселее перезимовать это непростое время. Также в стране функционирует 39 домов самостоятельного совместного проживания, которые объединили 194 пожилых гражданина. Для этого местные власти отремонтировали здания, которые находятся у них на балансе. А люди оплачивают коммунальные услуги, объединяют свой бюджет, чтобы готовить, организовывать досуг. При этом социальные работники тоже оказывают им услуги", - сказала Ирина Костевич.

Территориальные центры социального обслуживания населения министр считает уникальным механизмом помощи. Их по стране 146, более 90 тыс. человек сегодня благодаря им получают социальную помощь на дому, а также используют возможности отделений дневного пребывания. Инвалидам первой группы предоставляются услуги сопровождаемого проживания и т.д. Растет востребованность услуг сиделок и нянь. Все это - стационарозамещающие направления. Кроме того, в стране работает 80 учреждений, предполагающих постоянное и временное проживание для тех, кто нуждается в постоянном уходе. "Вместе с тем активно стали развиваться мини-дома для проживания пожилых людей - работает 62 таких отделения круглосуточного пребывания при ТЦСОНах. В них проживают более 2 тыс. человек", - добавила Ирина Костевич.-0-