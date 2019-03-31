Около 80% мест в белорусских санаториях на лето забронированы

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/.Белорусские здравницы на летний период уже забронированы на 80%, прогнозируется их 100% заполнение, сообщил в интервью программе "Неделя" телеканала
"Тем, кто задумал провести лето в санаториях, нужно поторопиться, потому что на летние месяцы около 80% мест забронированы", - отметил Геннадий Болбатовский.
По его словам, отдых в Беларуси востребован у иностранцев. В прошлом году экспорт услуг санаторно-курортных организаций увеличился на 13%. "Ежегодно сумма эквивалентна около $100 млн, по итогам 2018 года она достигла Br195 млн. Эта тенденция прослеживается и по итогам I квартала. По предварительным данным, отмечается рост более, чем на 15%, выручка составит около Br40 млн", - рассказал Геннадий Болбатовский.
Он добавил, что санатории работают в рыночных условиях, цены на путевки диктует спрос. В январе-марте средняя стоимость одного койко-дня в стандартном двухместном номере немного превышала Br53, что меньше, чем в декабре прошлого года. "На те 20% мест, которые остаются, в условиях повышенного спроса прогнозируем, что цена повысится до чуть более Br55 в сутки", - отметил Геннадий Болбатовский.
Белорусские здравницы рассчитаны на 25 тыс. мест. В их развитии акцент делается на улучшении качества и расширении перечня предоставляемых услуг. -0-
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