Около 800 тыс. деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси с начала года

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 9 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:17 Роб Клинкхаммер и Франсис Паре не помогут "Динамо" в матчах выездной серии чемпионата КХЛ Спорт
14:08 "Витебские ковры" планируют производить в брестском филиале до 1 млн кв.м продукции в 2021 году Экономика
14:07 В Чаусском районе в ДТП погиб мужчина Происшествия
14:06 В Гродно пьяный таксист вез пассажира Происшествия
14:00 В Мексике 27 человек погибли из-за наводнений В мире
13:53 На севере Петербурга прорвало трубу, кипятком затопило целую улицу В мире
13:49 Еженедельно соцработники и волонтеры выполняют около 570 заявок на доставку продуктов и лекарств Общество
13:49 Рейсы Пекин - Минск - Пекин приостановлены с 9 ноября на неделю Общество
13:49 Около 130 студентов ВГМУ помогают витебским медикам в борьбе с COVID-19 Регионы
13:47 Пандемия набирает обороты: в каких странах наблюдается стремительный рост заражений COVID-19 В мире
13:45 Беларусь и китайская провинция Ганьсу заинтересованы развивать межрегиональные проекты Экономика
13:38 Почти 5 кг наркотиков изъяли у жителя Бобруйска Происшествия
13:37 Школьнику из Жабинки вынесен приговор за брошенный коктейль Молотова Происшествия
13:33 На международном форуме по торговле и логистике в Шанхае обсудили оптимизацию перевозок Китай-Европа Экономика
13:28 В Ивацевичском районе в хозпостройке произошел взрыв Происшествия
13:19 В Минске девушка перебегала дорогу и попала под машину Происшествия
13:12 Доллар на торгах 9 ноября подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:12 Правительство о стратегии борьбы с COVID-19, испытании вакцины и коллективном иммунитете Общество
13:08 Студенты колледжей и вузов Подмосковья с 16 ноября переходят на дистанционное обучение В мире
13:06 Исследовательские работы молодых переводчиков из четырех стран рассмотрят 12 ноября в БГУ Общество
13:03 В Толочинском районе мужчина убил не желавшего уходить гостя Происшествия
13:03 В Минске завершено расследование дела о сопротивлении милиционеру Происшествия
13:02 Скоростные "Ласточки" могут пустить между Москвой и Минском после снятия коронавирусных ограничений Общество
13:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 91 353 пациента с COVID-19 Общество
12:58 ФОТОФАКТ: В Китае начался сбор урожая фиников Калейдоскоп
12:56 Только в конструктивном диалоге можно воплощать реальные перемены - Соловей Общество
12:51 Правительство готовит стимулирующие меры для развития внутреннего туризма на фоне пандемии Общество
12:50 Около 800 тыс. деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси с начала года Общество
12:38 Предпосылок для дистанционки в школах нет, удаленно учатся не более 10% студентов - Петришенко Общество
12:33 Транспортная инспекция начала масштабную проверку такси Общество
Все новости
Все новости
Общество
09 ноября 2020, 12:50

Около 800 тыс. деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси с начала года

Фото из архива
Фото из архива

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 800 тыс. деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси с начала года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"За этот год в населенных пунктах Беларуси высажено 800 235 растений, в том числе 484 760 деревьев и 315 475 кустарников. Посадки активно велись в весенний и осенний период. За осень было высажено почти 400 тыс. растений - 217 202 дерева и 180 185 кустарников", - рассказали в Минприроды.

Посадки были частью глобальной экологической кампании "Обустроим малую родину". Минприроды проводит ее в Год малой родины для привлечения внимания к наведению порядка на земле и бережному отношению к природе. Экологическая кампания включает проведение субботников, экологических акций и иных мероприятий по наведению порядка и обустройству территорий. Например, в этом году по инициативе Минприроды с 2 октября по 2 ноября в Беларуси проходил месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах. К мероприятиям могли присоединиться все желающие.

Глобальная экологическая кампания "Обустроим малую родину" стартовала весной 2018 года. Основная ее идея заключается в том, что каждый житель или организация могут внести посильный вклад в благоустройство своей малой родины - города, района, деревни. Или просто жилого двора, ближайшего парка или сквера. Это может быть уборка мусора, посадка деревьев, кустарников, оформление клумб, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды природа экология
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Еженедельно соцработники и волонтеры выполняют около 570 заявок на доставку продуктов и лекарств
Фото из архива Рейсы Пекин - Минск - Пекин приостановлены с 9 ноября на неделю
Фото из архива Правительство о стратегии борьбы с COVID-19, испытании вакцины и коллективном иммунитете
Фото из архива Исследовательские работы молодых переводчиков из четырех стран рассмотрят 12 ноября в БГУ
Фото ОАО "РЖД" Скоростные "Ласточки" могут пустить между Москвой и Минском после снятия коронавирусных ограничений
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 91 353 пациента с COVID-19
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко на БелАЭС: сегодня исторический момент - Беларусь становится ядерной державой
Правительство о стратегии борьбы с COVID-19, испытании вакцины и коллективном иммунитете
В Беларуси осталось убрать 6,5% площадей кукурузы
Своя по цене аренды! Только в ноябре в Minsk World – скидки до 20% на квартиры и рассрочка на 100 месяцев!
Топ-новости
Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию
Многочисленные блокировки дорог негативно сказываются на уровне аварийности - МВД
На "Гродно Азоте" из-за проблем в технологическом процессе произошла остановка цеха
Еженедельно соцработники и волонтеры выполняют около 570 заявок на доставку продуктов и лекарств
Только в конструктивном диалоге можно воплощать реальные перемены - Соловей
Транспортная инспекция начала масштабную проверку такси
Рейсы Пекин - Минск - Пекин приостановлены с 9 ноября на неделю
Правительство готовит стимулирующие меры для развития внутреннего туризма на фоне пандемии
До -3°С ожидается в Беларуси ночью 10 ноября
Скоростные "Ласточки" могут пустить между Москвой и Минском после снятия коронавирусных ограничений
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь"
Обязательный масочный режим вводят по всей Гомельской области
В Беларуси выздоровели и выписаны 91 353 пациента с COVID-19
МЧС запустило новую информационно-пропагандистскую кампанию
Переизбытка электроэнергии после ввода БелАЭС не будет - Каранкевич
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+ Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.