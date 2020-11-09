9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 800 тыс. деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси с начала года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"За этот год в населенных пунктах Беларуси высажено 800 235 растений, в том числе 484 760 деревьев и 315 475 кустарников. Посадки активно велись в весенний и осенний период. За осень было высажено почти 400 тыс. растений - 217 202 дерева и 180 185 кустарников", - рассказали в Минприроды.

Посадки были частью глобальной экологической кампании "Обустроим малую родину". Минприроды проводит ее в Год малой родины для привлечения внимания к наведению порядка на земле и бережному отношению к природе. Экологическая кампания включает проведение субботников, экологических акций и иных мероприятий по наведению порядка и обустройству территорий. Например, в этом году по инициативе Минприроды с 2 октября по 2 ноября в Беларуси проходил месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах. К мероприятиям могли присоединиться все желающие.

Глобальная экологическая кампания "Обустроим малую родину" стартовала весной 2018 года. Основная ее идея заключается в том, что каждый житель или организация могут внести посильный вклад в благоустройство своей малой родины - города, района, деревни. Или просто жилого двора, ближайшего парка или сквера. Это может быть уборка мусора, посадка деревьев, кустарников, оформление клумб, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.-0-