Около 8,2 млн электронных рецептов оформлено с начала года в Беларуси

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года оформлено около 8,2 млн рецептов в электронном виде, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Виктор Сидоренко.

Технология обращения электронных рецептов внедрена в 566 учреждениях здравоохранения. Электронный рецепт оформляют во всех поликлиниках Минска, областных и районных центрах. Технология внедрена также на республиканском уровне, в ведомственных организациях здравоохранения.

Принимают электронные рецепты во всех аптеках сети "Фармация", в крупных аптечных сетях частной формы собственности. Минздрав проводит работу по вовлечению в этот процесс всех аптечных сетей и медицинских центров частной формы собственности.

Отпущено 26% выписанных электронных рецептов. Этот показатель обусловлен тем, что электронный рецепт дублировался на бумажном носителе, и люди по привычке обращались в аптеку с последним.

22 августа вступило в силу постановление Министерства здравоохранения, которое устанавливает новый порядок оформления рецепта врача. Законодательно закреплен статус электронного рецепта. Уточняются порядок оформления лекарственных средств в форме электронного документа, детали выписывания препаратов, в том числе наркотических средств или психотропных веществ, в виде электронного рецепта.

Теперь при оформлении электронного рецепта дублирование его на бумажном носителе не требуется, кроме случаев, когда выписываются наркотические средства или психотропные вещества. Введение этих норм создаст предпосылки для внедрения новой услуги - дистанционного оформления электронного рецепта для пациентов, имеющих хронические заболевания. По словам Виктора Сидоренко, это будет иметь положительный эффект и повысит удовлетворенность граждан услугами здравоохранения.

"Но это не значит, что не будет альтернативы. Мы сохраним право граждан, которые по каким-то причинам отказываются от обработки их персональных данных в информационной системе, на получение рецепта на бумажном носителе", - добавил заведующий сектором.

Международный опыт показывает, что полностью перейти на рецепт в "цифре" не удалось пока никому. По последним исследованиям в Эстонии, признанного лидера по цифровой трансформации, этот показатель составляет 99%.

Проект по внедрению технологии обращения электронных рецептов стартовал 4 года назад на базе восьми пилотных учреждений здравоохранения Минска. С того момента Минздрав, организации здравоохранения совместно с разработчиками системы - РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения и Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси - прошли большой путь по разработке соответствующего программного обеспечения, внедрению системы "Электронный рецепт".

Минздрав рассматривает проект по созданию технологии обращения электронных рецептов как часть централизованной информационной системы электронного здравоохранения. Кроме того, в ходе проекта отрабатываются некоторые решения, которые будут применяться в "большой" системе электронного здравоохранения. Например, протокол обмена медицинской информацией HL7.

Сегодня 2,3 млн жителей страны имеют карту для медицинского обслуживания. Работа по выдаче таких карт будет продолжена. В будущем планируется ввести дополнительное средство идентификации пациента в системе по ID-паспорту.-0-