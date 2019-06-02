Около 8,9% территории Беларуси относятся к особо охраняемым

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарегистрировано 1289 национальных парков, заповедников, заказников и памятников природы, относящихся к особо охраняемым природным территориям. Такие данные содержатся в опубликованном на сайте Национального статистического комитета Беларуси статистическом обзоре ко Дню охраны окружающей среды Беларуси и Всемирному дню окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Общая площадь особо охраняемых территорий составляет около 1861,5 тыс. га - 8,9% от площади республики. Их цель - сберечь уникальные природные образования, поддержать биологическое и ландшафтное разнообразие, сохранить генофонд диких растений и животных.

Всего в Беларуси насчитывается более 20 тыс. рек, из них 8 протяженностью более 500 км и 11 протяженностью от 250 до 500 км. Здесь расположено около 10,8 тыс. озер. В республике наблюдается положительная тенденция снижения объемов добычи воды из природных источников, что сокращает нагрузку на водные ресурсы, проводится работа по сокращению объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в природную среду.

По данным Национального статистического комитета, наблюдается снижение выбросов парниковых газов. В 2017 году объем выбросов парниковых газов (без учета землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства) по отношению к 1990 году сократился на треть.

Дополнительное внимание к вопросам охраны окружающей среды привлечено через Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, где затрагиваются такие вопросы, как обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех (ЦУР 6), принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями (ЦУР 13), защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия (ЦУР 15).-0-