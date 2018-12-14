Около 9 тыс. новобранцев примут присягу 15 декабря

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 9 тыс. призванных на службу молодых людей примут военную присягу 15 декабря, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси 15 декабря пройдут торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. "Всего в этот день слова присяги произнесут около 9 тыс. молодых людей, призванных на срочную военную службу и службу в резерве. В мероприятиях примут участие представители Министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, родные и близкие военнослужащих", - проинформировали в ведомстве.-0-