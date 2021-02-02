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Общество
02 февраля 2021, 18:40

Около 90 белорусских и российских исследователей объединит научная конференция в БГУ

Фото из архива
Фото из архива

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-практическая конференция молодых ученых "Международные отношения: история, теория, практика" пройдет 4 февраля в БГУ. Форум организуется в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участниками станут около 90 белорусских и российских исследователей и специалистов по международным отношениям, праву и туризму, мировой экономике, таможенному делу, дипломатической и консульской службе, а также межкультурной коммуникации. Это представители БГУ, Академии управления при Президенте, Белорусского государственного экономического университета, Белорусского государственного медицинского университета, Национального олимпийского комитета, Минской региональной таможни, Московского финансово-юридического университета", - рассказали в пресс-службе.

Состоится работа восьми секций: "Актуальные аспекты внешней политики, дипломатической и консульской практики в современных международных отношениях"; "Международное право: теория и практика применения в современных условиях"; "Теоретические и практические проблемы международного частного и интеграционного права"; "Современные тенденции развития мировой экономики и международных экономических отношений"; "Актуальные вопросы таможенного дела"; "Менеджмент массовых событийных мероприятий"; "Современные направления исследований в парадигме межкультурной коммуникации" и "Лингвострановедение".

Во время конференции будут рассмотрены приоритетные для Беларуси аспекты международных отношений в сфере политики, экономики и права, деятельности протокольной, консульской, таможенной служб, перспективы развития туризма.

Научные материалы форума опубликуют в сборнике докладов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организаторами конференции выступают факультет международных отношений БГУ, международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам "Развитие", общественное объединение "Центр изучения внешней политики и безопасности", общественное объединение по европейским исследованиям, общественное объединение "Общество международного права" при поддержке проекта COMPASS.-0-

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