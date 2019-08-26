Около 900 вкладов на Br3,5 млн открыто с начала года через сельские отделения почты

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 900 вкладов на Br3,5 млн открыто с начала года через сельские отделения почтовой связи, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фактически за восемь месяцев открыто около 900 вкладов на сумму примерно Br3,5 млн, более 1,5 млн клиентов воспользовались в отделениях связи возможностью пополнения счета, снятия средств, просмотра баланса карточки. С мая было подано 5 заявок на кредиты, из которых одна одобрена и четыре находятся в работе", - рассказала Светлана Кожекина.

Проект по предоставлению банковских услуг жителям сельской местности в отделениях почтовой связи реализуется Беларусбанком и "Белпочтой" с начала этого года. По словам Светланы Кожекиной, для Беларусбанка это возможности расширить географию присутствия и предоставлять услуги банка на основе последних инновационных разработок.

Заместитель генерального директора "Белпочты" Елена Барковская обратила внимание, что почта обладает уникальной инфраструктурой, охватывающей всю территорию страны. Это позволяет приблизить как почтовые, так и финансовые и другие социально значимые услуги к каждому потребителю. При этом "Белпочта" не ставит своей целью заменить банки на селе.

В перспективе Беларусбанк рассчитывает на расширение сотрудничества с "Белпочтой" по предоставлению финансовых услуг. В сентябре появится возможность погашать кредитные продукты Беларусбанка через систему ЕРИП. "Этого долго ждали жители как сельской местности, так и городов. В сентябре такая услуга будет предоставлена, в том числе в отделениях почтовой связи", - сказала Светлана Кожекина. Кроме того, сегодня в банке разработан кредитный продукт для приобретения населением товаров белорусских производителей. "Он отличается от всей нашей линейки кредитных продуктов. Это фактически льготная процентная ставка - ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта. Мы считаем, что этот кредит будет востребован", - добавила представитель Беларусбанка.-0-