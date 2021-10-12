Около 900 военнослужащих задействованы в учении на Обуз-Лесновском полигоне

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Обуз-Лесновском полигоне с 12 по 14 октября проходит командно-штабное учение с 120-й гвардейской отдельной механизированной бригадой. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Цель учения - проверить готовность управления, воинских частей и подразделений бригады к выполнению задач по предназначению, совершенствовать практические навыки командиров в организации оборонительного боя.
Учение проводится в два этапа. Сегодня стартовал первый этап, в ходе которого управление и воинские части бригады отработают вопросы организации оборонительного боя и взаимодействия в интересах решения поставленных задач.
Всего в учении задействовано около 900 военнослужащих, 28 танков, 35 боевых бронированных машин, 15 реактивных систем залпового огня.
Учение проводится под руководством командующего войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майора Александра Науменко.-0-