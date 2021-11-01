1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 99 тыс. иностранцев оздоровились в Беларуси в январе - сентябре. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас общее количество иностранных граждан, которые прошли за 9 месяцев оздоровление, - 98,7 тыс. Более 95% - граждане Российской Федерации. В условиях закрытых границ есть определенные ограничения, не со стороны Беларуси, - сказал Геннадий Болбатовский. - Ежедневно обновляется список красных и зеленых зон".

В пятерке стран (после России), граждане которых активно пользуются и сейчас услугами белорусских здравниц, - Казахстан. Особенно с учетом ожидаемого возобновления авиасообщения с этой страной ожидается рост экспорта оздоровительных услуг в этом направлении.

За 9 месяцев количество людей, прошедших оздоровление и санаторно-курортное лечение в Беларуси, увеличилось на 55% к уровню прошлого года - всего более 1 млн человек. Это цифры, сопоставимые с допандемийными годами. Ожидания по годовым итогам позитивные - 1,3 млн, хотя в условиях неопределенности эпидситуации трудно что-то прогнозировать. На 56% увеличилась и свободная реализация путевок, выручка превысила Br377 млн. В том числе экспорт услуг за 9 месяцев увеличился на 48%, составив Br108,5 млн.

Бронирование уже идет на новогодние праздники - около четверти мест в санаториях на этот период уже забронировано. На нынешний осенний сезон вообще наблюдался повышенный спрос - более 75% мест. На новогодние праздники стоимость пребывания за один койко-день в минувшем году была Br68, в нынешнем планируется Br75. Стоимость банкета вырастет с Br132 до Br143.-0-