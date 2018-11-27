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Около двух третей пропавших людей в Беларуси оперативно находят после объявления их в розыск - СК

Общество 27.11.2018 | 18:31
Во время заседания. Фото СК Беларуси
Во время заседания. Фото СК Беларуси

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около двух третей разыскиваемых в Беларуси людей правоохранители находят в тот же календарный период, в который те были признаны безвестно исчезнувшими. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Следственном комитете состоялось заседание коллегии ведомства. Одна из тем была посвящена анализу практики расследования уголовных дел об исчезновениях людей. Безвестно отсутствующими на начало 2018 года числились более 2,6 тыс. граждан. За первые 6 месяцев текущего года в стране было объявлено в розыск почти 380 без вести исчезнувших, за это же время было установлено местонахождение 252 из них. В целом этот результат характерен для последних нескольких лет.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич отметил, что причинами безвестного исчезновения становятся не только потеря связей с родственниками или выезд на заработки, но и преступные действия, в том числе убийства. "С самого начала работа следователя должна соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству и оперативности отработки основной версии исчезновения - совершение убийства", - подчеркнул глава ведомства.

Как отмечают правоохранители, подавляющее большинство фактов исчезновения граждан не носит криминального характера, но любые упущения могут привести к тому, что не будет своевременно установлен факт преступления. Именно поэтому для следователей криминальная версия должна являться приоритетной в каждом случае.

На коллегии были также рассмотрены результаты комплексной проверки служебной деятельности управления Следственного комитета по Брестской области. Сегодня в этом регионе наблюдается наименьший уровень преступности в стране - 593 преступления на 100 тыс. населения.

В завершение мероприятия состоялась церемония вручения наград и погон сотрудникам Следственного комитета.-0-

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