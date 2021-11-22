22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около сотни беженцев из ТЛЦ обратились к медикам за помощью, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Примерно 100 человек обращались за медицинской помощью. Госпитализированы три человека - ребенок и двое взрослых. Их здоровью сейчас ничего не угрожает", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, в ТЛЦ находятся две бригады скорой медицинской помощи, которые работают круглосуточно. При возникновении любой сложной ситуации медики могут не только оказывать медицинскую помощь, но и незамедлительно эвакуировать пациентов, которым необходимо дообследование или оказание неотложной помощи, в любое учреждении Гродненского региона и республики. "Сто пациентов, которые обращались, - это тому подтверждение", - добавил министр.

Более того, задача системы здравоохранения заключается и в том, чтобы профилактировать заболевания. Поэтому медики оценивают общее состояние здоровья беженцев, которые находятся в ТЛЦ, наблюдают за ними во время раздачи продуктовых пакетов, оказания других услуг. Помогают в этом и представители Красного Креста, которые являются, как правило, медицинскими работниками или имеет соответствующий опыт.

Дмитрий Пиневич заметил, что визит миссии ВОЗ во главе с директором Европейского регионального бюро Хансом Клюге очень важен. Эксперты дадут оценку ситуации непосредственно в ТЛЦ, а также оценят потенциал системы здравоохранения, который может потребоваться при ухудшении ситуации. Для этого организовано широкое посещение больниц региона.-0-