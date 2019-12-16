Около трети санаториев Беларуси в 2020 году будут соответствовать критериям безбарьерной среды

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около трети белорусских здравниц к концу 2020 года будут соответствовать критериям безбарьерной среды. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из задач Совета Министров - совершенствовать инфраструктуру санаториев, построенных десятилетия назад, так, чтобы она была доступной и комфортной для отдыха и оздоровления людей с инвалидностью.

"Это очень актуальный вопрос, которым мы целенаправленно занимаемся. Принуждаем санатории работать над созданием безбарьерной среды. Нам поставлена задача по госпрограмме - около 5% мест сделать доступными для инвалидов. Более того, это обязательное требование для получения санаторием высокой категории. Ежегодно количество таких обустроенных мест увеличивается. К концу 2020 года около одной трети санаториев будет соответствовать всем критериям безбарьерного доступа", - заверил Геннадий Болбатовский.-0-