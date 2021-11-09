Около тысячи работников "Белмедпрепаратов" привиты от COVID-19

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около тысячи работников РУП "Белмедпрепараты" привиты от COVID-19. По инициативе профсоюза на предприятии оказывается материальная поддержка тем членам трудового коллектива, которые проходят вакцинацию, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

В качестве дополнительного поощрения всем сделавшим прививку наниматель выплачивает Br100. Кампания по проведению дополнительных мероприятий, направленных на материальное стимулирование работников к прохождению вакцинации, стартовала на предприятии в августе.

"Решение мотивировать людей заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации минимизирует потери от временной нетрудоспособности от заболеваемости коронавирусной инфекцией в РУП "Белмедпрепараты". А значит, мы не только способствуем предотвращению возникновения и распространения в коллективе коронавирусной инфекции COVID-19, заботимся о санитарно-эпидемиологической безопасности людей, но и, в конечном итоге, об экономическом благополучии предприятия", - сказала председатель первичной профсоюзной организации Алла Балакис.

Вакцинация работников организована в здравпункте предприятия. Руководство РУП и профсоюзный актив на личном примере демонстрируют, что иной надежной защиты от опасного заболевания, уменьшающей вероятность его тяжелой формы и снижающей скорость передачи вируса, кроме как прививка, в настоящее время не существует.

Алла Балакис также рассказала, что заболеваемость на предприятии и профилактика распространения коронавирусной инфекции регулярно рассматриваются на заседаниях профкома предприятия. Профсоюзная первичка поддерживает работников - членов профсоюза, перенесших COVID-19. В зависимости от продолжительности больничного сумма выплат материальной помощи может составлять от Br60 до Br100. Так, с начала года такую материальную помощь в связи с перенесенной коронавирусной инфекцией получили более 650 членов профсоюзной организации, из профбюджета на эти цели направлено более Br50 тыс. Кроме того, первичная профсоюзная организация содействует оздоровлению работников предприятия - членов профсоюза, возмещая часть стоимости путевок в санатории.-0-