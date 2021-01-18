Окунание в прорубь на Крещение не является церковным обычаем - протодиакон

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окунание в прорубь на Крещение не является церковным обычаем, заявил корреспонденту БЕЛТА клирик Свято-Петро-Павловского собора города Минска протодиакон Максим Логвинов.

"Особенностью праздника Богоявления является освящение воды. При этом погружаться - это больше народный, чем церковный обычай. Потому что этой водой, которая называется великая агиасма (святыня), положено окроплять жилище, пить ее, хранить у себя дома и периодически употреблять. В самом погружении ничего нет предосудительного, но и нет ничего такого особенного, - сказал протодиакон Максим Логвинов. - Чтобы избавляться от грехов, нужна целенаправленная и постоянная духовная работа, участие в таинстве покаяния (исповедь), причастие регулярное - тогда может идти речь об избавлении от грехов. Конечно, если человек с верой, молитвой добавит к своей обычной духовной практике еще и погружение, ничего плохого в этом не будет".

Накануне праздника Крещения верующим следует попоститься, затем прийти в храм на службу, исповедоваться, причаститься и, конечно, набрать святой воды. "Желательно провести время в духовных размышлениях, как-то проанализировать свою жизнь и ценности", - добавил протодиакон Максим Логвинов.-0-