Олег Кондратенко: "Мы создавали этот сервис для повседневной жизни наших людей"

Мобильный сервис Оплати™ – это уже знакомое многим белорусам приложение. Более 625 000 активных пользователей, более 20 000 идентифицированных точек приема платежей по QR и с введением бесконтактной оплаты картой по NFC, возможность удобно оплачивать через кошелек в своем мобильном в любом платежном терминале по всему миру. И при этом без дополнительных комиссий и платежей, а виртуальную золотую карточку MasterCard Gold в приложении вам выпустят в три клика за одну минуту без посещения банка – в подарок.

У каждого из нас есть свой набор услуг, вопросов и задач в привычном жизненном укладе. У студента это покупка талончиков, беспроцентная передача денег прямо в чате и групповой кошелек (который также в топе и в смартфонах их родителей). Водители личных авто уже оценили возможность бесконтактной заправки прямо у бензоколонки по QR, да и пользоваться оплатой по QR на автомойках тоже удобно. Кто-то покупает билеты в парки аттракционов, сертификаты в развлекательные комплексы без очереди. Бизнесмены уже увидели и посчитали: 0,5% эквайринга – ниже существующих 1-2% среднего по стране. Бесплатное зачисление зарплаты, дивидендов и личного дохода предпринимателей на кошелек Оплати™ – это и удобно, и выгодно. А вот какой функционал платежного сервиса всегда под рукой у директора LWO и руководителя IT-компании – разработчика мобильного приложения Оплати™ Олега Кондратенко, узнали из первых уст.

– Олег Васильевич, начнем с прямого вопроса: созданный вашей компанией мобильный сервис Оплати™ лично вам нравится?

– Очень! Ведь именно этого инструмента мне (да и многим знакомым людям) не хватало в прежние годы: быть со свободными руками и получать нужное быстро и удобно, не открывая 3-5 приложений, чтобы решить простейшую задачу. Да и зачастую вендинговые аппараты с купюрами, которых либо нет, либо очень крупные, а хочется просто нажать волшебную кнопку (или QR отсканировать) и получить желаемое. Наш сервис для предпринимателя столь точен по цене приобретения и стоимости владения, что эффективен даже при продаже зелени на Комаровке. Кстати, главный рынок один из первых среди коллег открыл электронные кошельки для ряда своих точек. Поэтому и фрукты, и другие продукты стараюсь покупать там.

Если бываю в "Короне" или "Виталюре", то всегда приятно получить дополнительную скидку. Лично мне экономит время и действительно дарит комфорт заправка авто прямо у бензоколонки. Приятно наблюдать, как мамы-водители уже не бегут с малышом по холоду в кассу, а прямо на месте одним кликом рассчитываются за бензин, даже не доставая ребенка с автокресла.

Чувствуем искреннюю благодарность пользователей, а это действительно расправляет крылья для дальнейшего развития. Ведь мы создавали этот сервис для повседневной жизни и потребности людей.

– Как возникла идея создания сервиса, какой функционал был изначально задуман и довольны ли вы результатом на данном этапе?

– Изначально мы планировали повысить эффективность торгового эквайринга и часть сохраненного направлять просто на жизнеобеспечение жизни сервиса. Далее увидели, что есть области, где на 90-100% действуют только наличные платежи, а значит, там – поле для нашего роста. Да и цифровизация просто повышает экологичность бизнеса: с нами миллионы чеков могут не печататься ежечасно, а это и сотни тонн бумаги, и тысячи сохраненных деревьев каждый день. Ведь цифровой чек есть в приложении. Мы довольны каждым днем жизни сервиса и, самое главное, видим новые и новые перспективы для постоянного роста. Ведь, например, за первые 14 месяцев нас стало 400 000 пользователей, а благодаря работе в последние 100 дней мы заметно выросли. Нас уже более 625 000! Мы открывали более 12 000 счетов/кошельков в день новым клиентам, и не раз. И можем делать еще больше!

– Сервис Оплати™ – это продукт, который постоянно развивается, совершенствуется и всегда радует новыми функциями. Как ваша компания-разработчик определяет, куда двигаться дальше?

– Это отдельная история! О том, чего еще хочется, весьма активно нам подсказывают наши пользователи. И мы это очень ценим! Далее все тщательно анализируем, взвешиваем, горячо обсуждаем и формируем очередность создания тех или иных функций. Сервис Оплати™ – это живой организм, созданный под потребности и задачи. Поэтому стараемся делать все, на что формируется запрос!

– Кто первый тестирует новинку, и громко ли вы ругаетесь, если вдруг при использовании что-то пошло не так?

– В обычном процессе, конечно, тестируют тестировщики. Однако и я часто в их числе, но вовсе не ругаюсь. Хотя на мне временами и правда система может капризничать, и, бывает, получаю непредсказуемый результат.

Оплати™ как сервис находится постоянно в промышленном использовании, в релиз идет оттестированная версия. При верной архитектуре и достаточной поддержке хорошая система работает 99,99% времени. Отличная система работает 99,999%.

Наш сервис с остановкой по причинам внутреннего характера обеспечил работоспособность в 2021 году выше, чем 99,9997%. Это очень сильный результат, и он стал возможным благодаря команде LWO в 500+ человек и опыту банковского IT. Наши парни одни из первых в стране централизовали системно значимый госбанк. У нас серьезный опыт в сфере цифровой безопасности, ведь наша лаборатория удостоилась чести разработать стандарты информационной безопасности Национального банка Республики Беларусь.

– Приходилось ли вам самому сталкиваться с ситуациями, когда у кассира или пользователя не все получается при расчете, и как вы на это реагируете?

– Думаю, все пользователи Оплати™ сталкивались с новым в системе кассиром. Когда так происходит, просто спокойно показываю, рассказываю, объясняю, что QR считывается с расстояния 10-15 см. Что сканером не стоит вращать, трясти и прочее. Нужно просто его направить на QR, система распознавания сама найдет опорные точки, выстроит угол 90⸰, произведет необходимые действия и выполнит требуемый алгоритм, даже если телефон покупателя в полном офлайне и не подключен к интернету. Это нормальный процесс. Любой, даже самый простой навык нужно просто отработать! Все мы живые, все мы когда-то что-то делаем впервые.

– И главный вопрос: какими функциями пользуется глава IT-компании? Назовите 7 самых часто используемых опций Оплати™ лично вами?

– Лично у меня это:

1. Оплата товаров и услуг (магазины, заправка и т.д.).

2. Переводы в чате.

3. Групповые кошельки.

4. Покупки через Оплати™ в интернет-магазине.

5. Тестируемая функция в интернете.

6. Тестируемая функция в офисной жизни.

7. Тестируемая функция у меня дома.

– Многие пользователи сервиса любят и постоянно играют в рекламную игру "Мечта в Оплати"! Потому что там можно, всего лишь пользуясь сервисом Оплати™, реально выиграть столичную квартиру и множество других приятных дорогостоящих подарков! А о чем мечтаете вы, если говорить о развитии сервиса Оплати™?

– Все то новое и доступное технологически, что хочется сделать сильнее всего, – уже в разработке на своих местах и этапах. Мы очень бережно относимся к своим пользователям и не томим их обещаниями и ожиданиями. Без анонсов делаем нужное, чтобы они прочувствовали настоящую радость.

Сервис растет, он соединяет нашу жизнь в реальном мире с жизнью в цифровом пространстве. Мы живем в очень интересное время, когда становится видимым невероятное слияние казавшихся ранее несовместимых сущностей. Мы просто люди, специалисты, команда. Достигая вершины, мы видим следующую, а достигнув новой… Уже просто дух захватывает от радости, ведь есть еще куда расти. Здорово и важно, что есть возможность идти вперед, делая нужное и правильное дело.

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