Олег Кондратенко: "Мы создавали этот сервис для повседневной жизни наших людей"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 10 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:16 Исследование: больше всего население волнуют темы уровня доходов и состояния здоровья Общество
09:14 Два участника беспорядков выплатят КУП "Спецкоммунавтотранс" более Br2 тыс. за повреждение контейнеров Регионы
09:07 Макрон анонсировал строительство новых атомных реакторов во Франции В мире
09:06 В Южной Дакоте в результате стрельбы два человека погибли В мире
09:03 Гинцбург: если не прививаться, новые волны пандемии будут наблюдаться каждые три месяца В мире
09:03 Джаз, блюз, поп-музыка и симфоническая сказка прозвучат в Брестском театре драмы Афиша
09:01 The Times: энергетический кризис в Китае грозит дефицитом товаров в глобальном масштабе В мире
09:00 "Спорт-пари": результаты для участников игр Общество
09:00 Выгода и комфорт в Minsk World! Новоселы дома "Лас-Вегас" поделились первыми впечатлениями Общество
08:59 Ананич о ситуации с мигрантами: у наших границ расцвел геноцид Общество
08:54 "Цмокi-Мiнск" примут "Кральсхайм" в матче Кубка ФИБА-Европа Спорт
08:50 В Пекине проходит загрузка очередной партии вакцины против COVID-19 для Беларуси Общество
08:50 Олег Кондратенко: "Мы создавали этот сервис для повседневной жизни наших людей" Общество
08:47 ГАИ Гомельской области проведет "Гостехосмотр" на дорогах региона Регионы
08:40 Во Франции более 50 млн человек полностью вакцинированы В мире
08:33 Число умерших из-за коронавируса в Европе возросло за неделю на 10% В мире
08:25 Хоккеисты "Нью-Джерси" выиграли у "Флориды" в матче чемпионата НХЛ Спорт
08:14 В комбикормовом цеху ОАО "Агрокомбинат Скидельский" произошел пожар Происшествия
08:07 Двум большим группам мигрантов удалось прорваться в Польшу из Беларуси Общество
08:01 Коласовский театр готовит премьеру детского спектакля по пьесе витебского литератора Культура
07:54 Правительство Японии ушло в отставку В мире
07:46 Мобильные датчики контроля скорости работают в 13 местах Минска Регионы
07:41 Белорусские лыжники стали обладателями четырех лицензий на Игры-2022 Спорт
07:37 В Минске при пожаре в квартире погиб человек Происшествия
07:29 Курдские беженцы, избитые польскими силовиками, обнаружены на границе Общество
07:26 ЕЭК прогнозирует рост производства сельхозпродукции в ЕАЭС к 2025 году на 17% Экономика
07:19 Мужчина вынес соседку из горящей квартиры в Дятловском районе Происшествия
07:13 Минский КСИ впервые начал поставлять на экспорт пенополистирольные плиты Экономика
07:10 Брест примет открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде Спорт
07:06 ЕЭК приняла рекомендацию по развитию в ЕАЭС кооперации в авиастроении Экономика
Все новости
Все новости
Общество
10 ноября 2021, 08:50

Олег Кондратенко: "Мы создавали этот сервис для повседневной жизни наших людей"

Мобильный сервис Оплати™ – это уже знакомое многим белорусам приложение. Более 625 000 активных пользователей, более 20 000 идентифицированных точек приема платежей по QR и с введением бесконтактной оплаты картой по NFC, возможность удобно оплачивать через кошелек в своем мобильном в любом платежном терминале по всему миру. И при этом без дополнительных комиссий и платежей, а виртуальную золотую карточку MasterCard Gold в приложении вам выпустят в три клика за одну минуту без посещения банка – в подарок.

У каждого из нас есть свой набор услуг, вопросов и задач в привычном жизненном укладе. У студента это покупка талончиков, беспроцентная передача денег прямо в чате и групповой кошелек (который также в топе и в смартфонах их родителей). Водители личных авто уже оценили возможность бесконтактной заправки прямо у бензоколонки по QR, да и пользоваться оплатой по QR на автомойках тоже удобно. Кто-то покупает билеты в парки аттракционов, сертификаты в развлекательные комплексы без очереди. Бизнесмены уже увидели и посчитали: 0,5% эквайринга – ниже существующих 1-2% среднего по стране. Бесплатное зачисление зарплаты, дивидендов и личного дохода предпринимателей на кошелек Оплати™ – это и удобно, и выгодно. А вот какой функционал платежного сервиса всегда под рукой у директора LWO и руководителя IT-компании – разработчика мобильного приложения Оплати™ Олега Кондратенко, узнали из первых уст.

– Олег Васильевич, начнем с прямого вопроса: созданный вашей компанией мобильный сервис Оплати™ лично вам нравится?

– Очень! Ведь именно этого инструмента мне (да и многим знакомым людям) не хватало в прежние годы: быть со свободными руками и получать нужное быстро и удобно, не открывая 3-5 приложений, чтобы решить простейшую задачу. Да и зачастую вендинговые аппараты с купюрами, которых либо нет, либо очень крупные, а хочется просто нажать волшебную кнопку (или QR отсканировать) и получить желаемое. Наш сервис для предпринимателя столь точен по цене приобретения и стоимости владения, что эффективен даже при продаже зелени на Комаровке. Кстати, главный рынок один из первых среди коллег открыл электронные кошельки для ряда своих точек. Поэтому и фрукты, и другие продукты стараюсь покупать там.

Если бываю в "Короне" или "Виталюре", то всегда приятно получить дополнительную скидку. Лично мне экономит время и действительно дарит комфорт заправка авто прямо у бензоколонки. Приятно наблюдать, как мамы-водители уже не бегут с малышом по холоду в кассу, а прямо на месте одним кликом рассчитываются за бензин, даже не доставая ребенка с автокресла.

Чувствуем искреннюю благодарность пользователей, а это действительно расправляет крылья для дальнейшего развития. Ведь мы создавали этот сервис для повседневной жизни и потребности людей.

– Как возникла идея создания сервиса, какой функционал был изначально задуман и довольны ли вы результатом на данном этапе?

– Изначально мы планировали повысить эффективность торгового эквайринга и часть сохраненного направлять просто на жизнеобеспечение жизни сервиса. Далее увидели, что есть области, где на 90-100% действуют только наличные платежи, а значит, там – поле для нашего роста. Да и цифровизация просто повышает экологичность бизнеса: с нами миллионы чеков могут не печататься ежечасно, а это и сотни тонн бумаги, и тысячи сохраненных деревьев каждый день. Ведь цифровой чек есть в приложении. Мы довольны каждым днем жизни сервиса и, самое главное, видим новые и новые перспективы для постоянного роста. Ведь, например, за первые 14 месяцев нас стало 400 000 пользователей, а благодаря работе в последние 100 дней мы заметно выросли. Нас уже более 625 000! Мы открывали более 12 000 счетов/кошельков в день новым клиентам, и не раз. И можем делать еще больше!

– Сервис Оплати™ – это продукт, который постоянно развивается, совершенствуется и всегда радует новыми функциями. Как ваша компания-разработчик определяет, куда двигаться дальше?

– Это отдельная история! О том, чего еще хочется, весьма активно нам подсказывают наши пользователи. И мы это очень ценим! Далее все тщательно анализируем, взвешиваем, горячо обсуждаем и формируем очередность создания тех или иных функций. Сервис Оплати™ – это живой организм, созданный под потребности и задачи. Поэтому стараемся делать все, на что формируется запрос!

– Кто первый тестирует новинку, и громко ли вы ругаетесь, если вдруг при использовании что-то пошло не так?

– В обычном процессе, конечно, тестируют тестировщики. Однако и я часто в их числе, но вовсе не ругаюсь. Хотя на мне временами и правда система может капризничать, и, бывает, получаю непредсказуемый результат.

Оплати™ как сервис находится постоянно в промышленном использовании, в релиз идет оттестированная версия. При верной архитектуре и достаточной поддержке хорошая система работает 99,99% времени. Отличная система работает 99,999%.

Наш сервис с остановкой по причинам внутреннего характера обеспечил работоспособность в 2021 году выше, чем 99,9997%. Это очень сильный результат, и он стал возможным благодаря команде LWO в 500+ человек и опыту банковского IT. Наши парни одни из первых в стране централизовали системно значимый госбанк. У нас серьезный опыт в сфере цифровой безопасности, ведь наша лаборатория удостоилась чести разработать стандарты информационной безопасности Национального банка Республики Беларусь.

– Приходилось ли вам самому сталкиваться с ситуациями, когда у кассира или пользователя не все получается при расчете, и как вы на это реагируете?

– Думаю, все пользователи Оплати™ сталкивались с новым в системе кассиром. Когда так происходит, просто спокойно показываю, рассказываю, объясняю, что QR считывается с расстояния 10-15 см. Что сканером не стоит вращать, трясти и прочее. Нужно просто его направить на QR, система распознавания сама найдет опорные точки, выстроит угол 90⸰, произведет необходимые действия и выполнит требуемый алгоритм, даже если телефон покупателя в полном офлайне и не подключен к интернету. Это нормальный процесс. Любой, даже самый простой навык нужно просто отработать! Все мы живые, все мы когда-то что-то делаем впервые.

– И главный вопрос: какими функциями пользуется глава IT-компании? Назовите 7 самых часто используемых опций Оплати™ лично вами?

– Лично у меня это:

1. Оплата товаров и услуг (магазины, заправка и т.д.).

2. Переводы в чате.

3. Групповые кошельки.

4. Покупки через Оплати™ в интернет-магазине.

5. Тестируемая функция в интернете.

6. Тестируемая функция в офисной жизни.

7. Тестируемая функция у меня дома.

– Многие пользователи сервиса любят и постоянно играют в рекламную игру "Мечта в Оплати"! Потому что там можно, всего лишь пользуясь сервисом Оплати™, реально выиграть столичную квартиру и множество других приятных дорогостоящих подарков! А о чем мечтаете вы, если говорить о развитии сервиса Оплати™?

– Все то новое и доступное технологически, что хочется сделать сильнее всего, – уже в разработке на своих местах и этапах. Мы очень бережно относимся к своим пользователям и не томим их обещаниями и ожиданиями. Без анонсов делаем нужное, чтобы они прочувствовали настоящую радость.

Сервис растет, он соединяет нашу жизнь в реальном мире с жизнью в цифровом пространстве. Мы живем в очень интересное время, когда становится видимым невероятное слияние казавшихся ранее несовместимых сущностей. Мы просто люди, специалисты, команда. Достигая вершины, мы видим следующую, а достигнув новой… Уже просто дух захватывает от радости, ведь есть еще куда расти. Здорово и важно, что есть возможность идти вперед, делая нужное и правильное дело.

Размещение рекламы на БЕЛТА

#оплати #мобильный сервис #технологии #приложение #финансы

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Исследование: больше всего население волнуют темы уровня доходов и состояния здоровья
"Спорт-пари": результаты для участников игр
Выгода и комфорт в Minsk World! Новоселы дома "Лас-Вегас" поделились первыми впечатлениями
Фото из архива Ананич о ситуации с мигрантами: у наших границ расцвел геноцид
Скриншот из видео В Пекине проходит загрузка очередной партии вакцины против COVID-19 для Беларуси
Фото из архива Двум большим группам мигрантов удалось прорваться в Польшу из Беларуси
Главное
Во время интервью Лукашенко дал интервью главреду журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко
"Это какая-то тренировка или шантаж". Лукашенко о войне с мигрантами на границе Польши
Кочанова: отношение польских властей к мигрантам и молчание Евросоюза бесчеловечно
Андрейченко: приоритетом на ближайшую перспективу остается подготовка к конституционному референдуму
Топ-новости
Картина дня: интервью Лукашенко журналу "Национальная оборона", урожай зерна и ситуация на границе
Коротченко: в лице Александра Лукашенко мы видим выдающегося политика, лидера
Выгода и комфорт в Minsk World! Новоселы дома "Лас-Вегас" поделились первыми впечатлениями
Курдские беженцы, избитые польскими силовиками, обнаружены на границе
Гигин: важно прививать молодежи уважение к науке
В Пекине проходит загрузка очередной партии вакцины против COVID-19 для Беларуси
Семашко: конечная цель союзных программ - равные условия, ликвидация барьеров, создание общих рынков
Красный Крест и члены Совета Республики передали гуманитарную помощь на белорусско-польскую границу
Макей о ситуации с беженцами: многочисленные нарушения прав человека со стороны ЕС несомненны
Беларусь предостерегла польскую сторону от использования провокаций на границе
Петришенко: во время акции "Наши дети" проведут благотворительный сбор средств для социальных и медучреждений
Белорусский стрелок Юрий Щербацевич выиграл серебро на международном турнире в Польше
Роман Когодовский стал лицеистом МВД
Полномочия главы государства по изменению границ СЭЗ передадут правительству
Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам рынка ценных бумаг
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.