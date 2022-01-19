Олег Кондратенко: "В сервисе Оплати™ мы за два года прошли путь, по которому платежные карты шли более 15 лет"

Уже два года мобильный сервис Оплати™ облегчает жизнь белорусам, сохраняя их время и деньги. Благодаря маленькой иконке на экране смартфона можно оплачивать проезд, товары и услуги по QR, значительно экономить и даже получать приятные бонусы. Транспорт и автозаправки, кафе и парки аттракционов, салоны и магазины – QR все чаще появляется в точках расчета. Около 700 тысяч пользователей Беларуси и более 70 стран мира выбрали сервис Оплати™. Каких инноваций ждать от создателей платежной системы в этом году? Прижилась ли в стране покупка билетов смартфоном в общественном транспорте? И что произойдет, если мы все повсеместно перейдем на оплату по QR? Корреспондент БЕЛТА побеседовала с директором LWO компании –разработчика мобильного приложения Оплати™ Олегом Кондратенко и узнала новости из первых уст.

– Начнем разговор с насущного – о транспорте. Широкую огласку сервис Оплати™ получил с момента запуска первого автобуса в Борисове, где можно было купить билет по QR. Прошло уже два года, поэтому вполне можно оценить значимость приложения в жизни белорусов. Расскажите о том, что уже сделано за это время и быть ли оплате проезда по QR?

– Сервис Оплати™ – это отечественный платежный сервис, созданный резидентом ПВТ – компанией LWO в партнерстве с Белинвестбанком. Почти два года назад впервые на линию вышел автобус в Борисове, где можно было купить талончик смартфоном. Сегодня автопарки более 50 городов по всей стране, в том числе и в Минске, установили сервис Оплати™ для покупки билетов, в том числе и некоторых проездных. Почти 20 миллионов талонов реализовано сервисом. И популярность Оплати™ растет. Около 70 тысяч электронных билетов ежедневно продаются в стране. Однако возможности сервиса гораздо шире, чем просто оплата проезда. В Беларуси уже порядка 40 тысяч точек, где можно оплатить по QR. Если приводить в пример развитие безналичной оплаты, в сервисе Оплати™ мы за два года прошли путь, по которому платежные карты шли более 15 лет.

Если говорить о транспорте, мы видим, что государство заботится о том, чтобы люди могли перемещаться по очень доступной цене. Запуская систему оплаты по QR, мы технологически уменьшаем и эту финансовую нагрузку. Если брать 20 миллионов проданных билетов, то это по три цента с каждого – $600 000, которые мы все вместе уже сэкономили для баланса страны. Более того, оклейка салона QR обходится в Br20-30 рублей максимум, вместо тысяч евро за установку платежных терминалов, да прибавьте сотни в год на их обслуживание. При помощи сервиса Оплати™ можно купить билет за долю секунды. Это экономит наш самый ценный и невозобновляемый ресурс – время нашей жизни, наше время. Да, нужно установить бесплатно приложение Оплати™ на свой смартфон, ввести паспортные данные, чтобы получить право распоряжаться своими средствами в банке, – эти данные идут не к нам, а передаются запросом в межбанковскую систему идентификации. Паспорт всегда показывают, если нужно завести карт-счет или совершить движение денег, оплату. Ведь сервис Оплати™ выполняет функции полноценной платежной системы, и поэтому средства защиты применяются согласно требуемому банковской системой уровню безопасности.

– Как вы уже отметили, в столичном транспорте QR от сервиса Оплати™ появился не сразу. Сперва "обкатали" новинку в регионах. Однако минчане и гости столицы сейчас все чаще устанавливают на свои смартфоны приложение для расчета за проезд в столице. В большом городе около 40 тысяч смарт-талонов покупают через ваш сервис ежедневно. Это успех! Каковы прогнозы и реальные возможности для развития этого направления?

– Столица "поехала" на 7 месяцев позже, чем регионы, но, поверьте, мы делаем все, что в наших силах. Раньше нам просто не позволяли размещать QR в автобусах, хотя эти наклейки мы даже за свои деньги распечатали и затем наши сотрудники ночами расклеивали их в транспорте. Сейчас только в Минске ежедневно мы продаем около 40 тысяч смарт-талонов. По Беларуси эта цифра активно растет, но и 400 тысяч в день – не предел.

По Оплати™ можно и нужно продавать существенно больше.

Сначала мы предлагали свои услуги, но, когда первые автопарки увидели эффективность, многие другие начали подключаться сами. Выстроилась очередь. К текущему моменту подключены практически все автопарки страны.

Лицензия на пользование нашей системой для них предоставлена почти бесплатно – за один рубль. Со своей стороны мы, как социально ответственный бизнес, сделали многое. Мы на этом не зарабатываем, поэтому инициатива дальнейшего развития и поддержки данного вида оплаты остается на усмотрение организаций и пользователей. Кто из автопарков хочет, тот подключается и удобно для пассажиров размещает QR, предлагает различные варианты проездных. Кому из наших граждан удобно оплачивать смартфоном, тот покупает талончики по QR или через Bluetooth, или по геопозиции, или по идентификатору транспортного средства, или иным способом.

– А вот бизнесу интересно, чтобы клиенты оплачивали по QR?

– Бизнесу интересно не только чтобы клиенты платили по QR, но еще чтобы на электронные кошельки Оплати™ зачислялась зарплата и дивиденды. Это эффективно и стоит ровно 0 от суммы зачисления на кошелек. Стоимость каждой транзакции в торговом эквайринге в разы ниже, чем то, что сейчас есть на рынке. Получается, бизнесу мы предлагаем более выгодные условия, он принимает оплату в безналичной форме, а все мы получаем плюсы, ведь более прозрачная экономика приносит предпринимателю дополнительные 1-2% от оборота. А он с них заплатит налог – значит, и страна получит 0,18-0,36% в виде налоговых платежей. Ситуация, когда все получают дополнительный доход и при этом, как ни парадоксально, бизнес еще и экономит.

– В последнее время мы видим, как лаконичные наклейки с QR появляются на автозаправках. Залить топливо не отходя от машины – раньше о таком могли только мечтать. Сейчас, в мороз, это весьма актуально, особенно для женщин с детьми. Кто чаще всего пользуется такой услугой? Вы проводили какие-либо исследования на этот счет?

– Мы не отслеживаем каждого человека в отдельности, но можем видеть возрастные группы, и скажу вам, что рост идет по всем сегментам. Наши пользователи в основном от 18 до 55 лет, но есть даже старше 70. На заправках этот сервис не просто удобен, а жизненно необходимым. Я хочу заправить авто на месте, без кассы и лишних взаимодействий в очереди, максимально быстро – это получаю в сервисе Оплати™. Захочу купить кофе иль печенье – их можно оплатить в кафе заправки через сервис Оплати™. Прелесть в том, что система запоминает, сколько литров я заправлял, и, что особенно мне нравится, после того, как заправился, стоимость того, что ты не залил в бак, автоматически вернется на кошелек через 10-15 секунд после завершения заправки. Разместив QR на бензоколонках, автовладельцам сэкономили время, а заправке – деньги. Около 0,6-1,0%, между прочим.

– Давайте представим идеальный вариант: если бы все платежеспособные белорусы с пластиковых карт перешли к оплате по QR, к примеру, через сервис Оплати™ , что произошло бы?

– Примерно до 300 миллионов долларов в год снизились бы издержки нашего бизнеса. На платежные системы из страны не уходило бы 40-60 миллионов долларов, повысилась бы скорость оборачиваемости денег. А еще у нас в системе есть секретный чат, где люди могут передавать друг другу деньги. И вот сообщения внутри этого чата "неудаляемы". Каждое из них обладает атрибутами электронного документа.

Пользователь получает, например, запрос на перевод ему средств, а сервис стандартно предложит их принять, и этот факт согласия подтвердит "де-юре" его согласие, ведь в случае с переводом с карты на карту деньги просто переводятся без ведома получателя, – у нас же процесс полностью осознанный. Мы живем в мире, где все становится более и более прозрачно, а безопасности требуется все больше. Исполняя необходимые правила и законы в нашей системе, все пользователи строго идентифицированы, и поэтому даже само понятие кражи денег с кошелька становится бессмысленным. Мошенник будет известен: это как воришка в магазине, который не оплатил товар на кассе, но оставил свой паспорт. Когда человек покупает сим-карту, открывает счет в банке, он же предоставляет свои паспортные данные. А Оплати™ – просто офис цифрового банка у вас на телефоне. Соединение цифровой реальности и физического мира.

Почему это важно? Потому что это и ваше удобство, и финансовая безопасность страны. В последний год особенно стало актуально увеличение количества платежей, не зависящих от международных платежных систем. Раньше это были вопросы только денег, ведь каждая транзакция по карточке стоит около 3 евроцентов, которые мы тратим за инфраструктуру безналичного платежа. И кто-то обязательно их заплатит: либо банк, либо магазин, либо покупатель. Эти затраты несут представители нашего бизнеса – от 1,2 до 3%, а иногда и 5% (для малого в интернете). Это те деньги, которые теряют в конечном итоге обычные потребители, ведь все издержки бизнеса в итоге ложатся на стоимость товара или услуг. То есть вы за пару секунд проводите оплату, а кто-то на этом получает 2-3-5%, – теперь представьте, если перевести это в годовые проценты... Поэтому мы строили систему с учетом, что сейчас в стране порядка 2 миллиардов транзакций проводятся благодаря банковским картам международных платежных систем. Мы же технологически снижаем это количество в 100, а в теории и в 1000 и более раз. Реально 95% транзакций точно могут быть переведены с технологии банковских карт на оплату современными сервисами. Добившись нужного роста, мы точно сможем и уменьшить зависимость от международных платежных систем, и снизить их стоимость как инструмента. Ведь как только они начнут терять рынок, тут же, теоретически, снизят стоимость той самой транзакции на те самые 2-2,5 евроцента. Супер!! Цель достигнута. Поэтому, выстраивая большую систему оплаты современными инструментами, мы позволяем экономить деньги. Это технология, которая раскручивает колесо развития экономики в нужную сторону, поэтому здесь важна совместная работа.

Да, мы смогли это разработать и предложить современный инструмент, но заиграет он гармонично только благодаря нашим гражданам – пользователям сервиса.

– Используя приложение Оплати™ , можно стать участником серии рекламных игр "Мечта в Оплати" и "вОплати мечту 13", где победители получают ценные призы и даже квартиры. Мы в своем издании рассказываем о таких счастливчиках. Это социальная ответственность бизнеса, привлечение клиентов или нечто большее?

– Социальная ответственность бизнеса в том, что мы за 1 рубль отдали лицензии на автотранспорт, а когда мы дарим подарки, то для того, чтобы люди понимали: когда они делают правильные вещи, то также и с ними же происходят правильные вещи. В целом же хочется, чтобы пользователям было удобно, приятно, легко и радостно. При этом мы решаем задачи бизнеса и защищаем финансовую систему страны. А все это вместе позволяет просто и с большим удобством делать обычные повседневные вещи.

Стараемся сделать сервис более и более удобным, эффективным и, главное, нужным. Что это значит? Когда человек тратит меньше времени на что-то одно, то закрывает больше задач. Например, это касается оплат. Все мы любим манибэк, кэшбек и прочее. Раньше в нашей системе этого не было. В текущем времени идут игры. Кто-то выигрывает призы – квартиры, дорогие гаджеты. Ты просто используешь правильный современный инструмент и получаешь за это награду.

– Расскажите о дальнейших планах и перспективах развития сервиса Оплати™ на транспорте – метро, пригородные электрички, – и в целом при покупке билетов на поезда и самолеты оплата смартфоном тоже была бы кстати?

– По самолетам проведена вся возможная работа, мяч на стороне партнеров. С нашей стороны, по аэропорту все готовы делать, как только получим "добро". А вот Белорусская железная дорога активно включилась, прежде всего благодаря живой и прогрессивной силе и руководству этой мощной структуры и Министерства транспорта нашей страны. Возможность оплаты по QR в системе БелЖД в ближайшие месяцы, надеемся, стартует, ведь разработки уже в тестах. Пригородный транспорт подключается по мере желания владельцев процессов и, конечно, при наличии возможностей. Метро и авиаперевозчик пока думают. Однако весь технический сегмент практически готов. В марте-апреле мы хотим существенно порадовать пользователей нашего сервиса. Но об этом расскажем по факту. Одним словом, мы делаем все, что в наших силах, а там – будет то, что должно быть. Основная задача сервиса, чтобы в цифровом мире человек жил спокойно и безопасно, чтобы получал все, что хочет, максимально быстро и удобно. Если наши пользователи довольны и улыбаются – это правильно. Это и есть основная миссия сервиса.

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