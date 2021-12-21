Олег Новицкий о встрече с Лукашенко: "Было очень здорово и душевно"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавт Олег Новицкий после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко поделился впечатлениями и рассказал о сути состоявшейся беседы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, мы заняли немного больше времени у Президента, чем он располагал. Но тем не менее все остались очень довольны. Было очень здорово, очень душевно", - сказал космонавт.

Журналисты поинтересовались его отношением к врученной сегодня белорусской государственной награде в свете того, что он является гражданином России, но его одинаково любят и в обеих странах. "По происхождению, по национальности я белорус. И я никак не могу разделить наши две страны. Как сказал сегодня Президент, действительно, одно общее Отечество (для Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА)", - подчеркнул Олег Новицкий.

По его словам, во время встречи с главой государства затрагивался вопрос подготовки белорусских космонавтов к полету на МКС. Договоренность об этом была ранее достигнута между лидерами Беларуси и России.

Олег Новицкий и Александр Лукашенко

Как сообщалось, на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября Президент России Владимир Путин напомнил о высказанном белорусской стороной предложении о возможном включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта. "Мы вчера только с руководством "Роскосмоса" на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо согласовать детали. Они есть, и они не сложные для того, чтобы быть согласованы", - сказал Владимир Путин.-0-