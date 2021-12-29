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29 декабря 2021, 13:16

Олег Новицкий: потенциал белорусской науки необходимо использовать на благо Союзного государства

Олег Новицкий во время оставления записи в Книге Почетных Гостей. Фото пресс-службы НАН Беларуси
Олег Новицкий во время оставления записи в Книге Почетных Гостей. Фото пресс-службы НАН Беларуси

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал белорусской науки необходимо использовать на благо Союзного государства. Об этом заявил уроженец Беларуси, российский летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий после знакомства с исследованиями и разработками белорусских ученых на встрече в Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Сегодня я еще раз получил подтверждение высокого потенциала белорусской науки, который необходимо использовать на благо наших государств и наших людей. Готов сделать все, что зависит от меня. Только совместными усилиями мы можем показать силу нашей совместной науки в самых прорывных научных направлениях", - сказал Олег Новицкий.

В свою очередь председатель Президиума НАН Беларуси, руководитель Агентства по космическим исследованиям академик Владимир Гусаков отметил, что сегодня космические исследования - приоритет инновационного развития Беларуси и Академии наук. "Мы ставим задачу активно развивать данное направление. Многие наши организации тесно работают с госкорпорацией "Роскосмос", - обратил внимание он. Владимир Гусаков выразил надежду, что взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией в космической сфере будет расширяться.

Сегодня Олег Новицкий встретился с учеными и руководством НАН Беларуси. В мероприятии приняли участие члены бюро Президиума НАН Беларуси, академики-секретари отделений наук, известные ученые. Руководители научных академических организаций представили результаты исследований в области космических технологий, реализации программ Союзного государства в данной сфере, рассказали, как идет работа по созданию нового российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения (РБКА) и реализации совместного белорусско-российского проекта в области пилотируемой космонавтики. Космонавт ознакомился с экспозицией Музея истории НАН Беларуси и постоянно действующей выставки "Достижения отечественной науки - производству", оставил запись в книге почетных гостей.

За значительный вклад в развитие космической отрасли и плодотворное сотрудничество с Национальной академией наук летчику-космонавту Олегу Новицкому вручена медаль - нагрудный знак отличия имени В.М.Игнатовского, первого президента Академии наук.-0-

Фото пресс-службы НАН Беларуси

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