Олег Новицкий встретился со студентами БНТУ и рассказал о своем пути к звездам

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструктор-космонавт-испытатель Олег Новицкий встретился сегодня со студентами Белорусского национального технического университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Знаменитый космонавт поделился историей службы, рассказал о подготовке к космическим экспедициям, полетах на МКС, интересные истории из жизни и ответил на интересующие аудиторию вопросы. Олег Новицкий рассказал, что его путь к звездам начался зимой 2007 года. После скрупулезного отбора и тщательной специальной подготовки в 2009 году решением специальной комиссии профессиональному летчику присвоили квалификацию "космонавт-испытатель". В состав основного экипажа орбитальной станции он был зачислен в 2012 году. На счету Олега Новицкого три выхода в космос. В качестве командира пассажирского транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-06М" он совершил дебютный полет на МКС. Спустя четыре года космонавт стал руководителем дублирующего экипажа, а через несколько месяцев уже в качестве командира основного экипажа совершил второй полет.

Последний выход в космос состоялся в апреле нынешнего года, когда Герой России в третий раз отправился на МКС. Во время миссии уроженец Беларуси даже поучаствовал в кинематографическом проекте. К слову, на орбите Олег Новицкий отметил 50-летие.

В ходе разговора студенты узнали, как устроена МКС изнутри. На большом экране транслировались фотографии из личного архива Олега Новицкого.

После выступления студенты задали много разных вопросов, начиная с того, что чувствует человек во время полета, и заканчивая тем, что делают космонавты в свободное время. Молодые люди сделали памятное фото с космонавтом, некоторые из них взяли автограф, а кто-то даже попросил расписаться на чехле мобильного телефона. "Студенты - веселые молодые люди, и сегодняшняя встреча показала, что здесь учатся действительно любознательные и увлеченные ребята", - заключил Олег Новицкий.-0-