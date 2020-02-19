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19 февраля 2020, 15:32

Ольга Чуприс: практика выездных приемов руководством Администрации Президента будет продолжена

19 февраля, Берестовица /Корр. БЕЛТА/. Практика выездных приемов и встреч с коллективами себя хорошо зарекомендовала и будет продолжена. Такое мнение сегодня журналистам высказала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Ольга Чуприс посетила Волковысский колледж УО "Гродненский государственный университет им.Я.Купалы", где встретилась с коллективом учебного заведения, а также провела личный прием граждан в Берестовицком районе. К слову, в адрес Администрации Президента в 2019 году поступило чуть более 20 обращений, что относительно немного.

Берестовицкий райисполком
Берестовицкий райисполком

"Наша задача - посетить все регионы и работать со всеми жителями страны. Иногда, если нет обращений, кажется, что и проблем там не имеется, однако при личных встречах выявляются различные ситуации. Очень важно общаться с населением, мы открыты для всех вопросов. Практика встреч с коллективами, проведения личных приемов руководством Администрации Президента будет продолжена", - отметила Ольга Чуприс. Она подчеркнула, что обращения в Берестовицком районе касались правовых вопросов, значит, поле для деятельности в этом направлении имеется. По ряду вопросов даны конкретные ответы, проведены консультации и даны советы по тому, как действовать в той или иной ситуации.

Кроме того, сегодня Ольга Чуприс внепланово посетила Слонимский райисполком. От жителей района поступает немало обращений в адрес Администрации Президента. Местные власти знают об имеющихся проблемах, принимают меры по их решению. Однако, руководство района нацелили на более активную работу с обращениями граждан и прежде всего предупреждение негативных ситуаций.-0-

Фото Леонида Щеглова

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