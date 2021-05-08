8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпиада по физике для школьников Абитуриент БГУ - 2021" пройдет 22 мая. Мероприятие проводится с целью профориентации старшеклассников, популяризации физики и проверки знаний по учебному предмету. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Приглашаются учащиеся 10-11 классов школ, гимназий, лицеев со всех регионов страны. Ребятам предложат решить в письменном виде пять задач в рамках программы школьного курса физики за четыре часа.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по 20 мая.

Итоги подведут 27 мая. Победителей наградят 1 июня дипломами и памятными призами. "Особо подчеркнем, победители олимпиады при поступлении на физический факультет БГУ в этом году будут иметь преимущественное право при зачислении в случае равенства условий, определенных правилами приема в высшие учебные заведения Беларуси", - добавили в вузе.

Организатором мероприятия выступает физический факультет БГУ.-0-