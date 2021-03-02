2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпиада по истории для школьников пройдет в БГУ. Организуется она для популяризации истории, проверки знаний по учебным предметам "История Беларуси" и "Всемирная история". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Для участия приглашаются учащиеся 7-11 классов школ, гимназий, лицеев, а также колледжей изо всех регионов страны.

"Интеллектуальное состязание состоит из трех этапов. Первые два тура пройдут онлайн на Образовательном портале БГУ. Финал запланирован очно на историческом факультете. Школьникам предложат выполнить задания по учебным предметам "История Беларуси" и "Всемирная история", охватывающие период с древнейших времен и до нашего времени. Например, решить тесты, угадать известных личностей по изображению", - рассказали в пресс-службе.

Стартует олимпиада 26 марта. Для участия необходимо зарегистрироваться до 21 марта включительно. Итоги состязания подведут 24 апреля. Победителей наградят ценными призами, дипломами и сувенирами. А все финалисты получат сертификат участника.

Организуют соревнование Студенческий совет по качеству образования и исторический факультет БГУ.-0-