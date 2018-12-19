"Олимпийская елка" соберет более 350 детей в НОК Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный новогодний праздник "Олимпийская елка" состоится в НОК Беларуси 26 декабря. На торжество приглашены более 350 детей в возрасте от двух до 14 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе олимпийского комитета.
Среди гостей ожидаются олимпийские чемпионы разных лет: Андрей Арямнов, Александр Богданович, Алексей Гришин, Дмитрий Довгаленок, Антон Кушнир, Роман Петрушенко, Янина Провалинская-Корольчик, Алла Цупер, а также призеры Игр: Дмитрий Дащинский, Инна Жукова, Анастасия Прокопенко, Ксения Санкович, Алина Тумилович, Наталья Цилинская, а также ветераны спорта, представители спортивных организаций со всех регионов Беларуси со своими детьми и внуками.
НОК Беларуси присоединился к благотворительной акции "Наши дети" и пригласил на праздник воспитанников Радошковичской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и Руденской вспомогательной школы-интерната. Для воспитанников приготовлены специальные подарки.
"Олимпийскую елку" 26 декабря посетят и победители конкурса в поддержку юных спортсменов на ІІІ летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе "Разам з камандай", которыми стали ученики средней школы №6 города Рогачева.
Всех гостей праздника ждет детский новогодний мюзикл "Новогодняя Академия" от Молодежного театра эстрады, ростовые куклы - маскоты спортивных клубов Беларуси, среди которых будет и талисман II Европейских игр лисенок Лесик, а также красочная фотозона и зона с аквагримом.
После окончания праздника все дети получат от НОК Беларуси сладкие подарки.-0-
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