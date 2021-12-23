Олимпийская елка собрала именитых спортсменов и их детей

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 23 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:44 Поступления от негосударственного сектора составляют более 50% доходов бюджета Минской области Регионы
18:38 МВД: задержаны 6 участников преступной группы, совершивших ряд резонансных преступлений Происшествия
18:24 В Могилевской области проходит благотворительная акция "Подари ребенку радость" Регионы
18:10 Старовойтова: развитие физкультуры и спорта стало приоритетным направлением социальной политики Общество
17:55 Закон об ипотеке хотят изменить. Станет ли после этого проще купить квартиру? Общество
17:54 ЕЭК рассмотрела кооперационные проекты по профилактике и лечению инфекционных заболеваний Экономика
17:54 ЕЭК: на рынке труда ЕАЭС наиболее востребованы врачи, педагоги, IT-специалисты и водители Экономика
17:50 Авраменко считает необходимым совершенствовать перевозки ж/д транспортом Экономика
17:44 ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС выработать общие подходы к трудовой миграции в пандемию Экономика
17:42 На Гаити в результате землетрясения пострадали 150 человек В мире
17:38 Рачков: Беларусь и Россия не будут мириться с ложью Запада о ситуации с беженцами на границе Политика
17:37 Минский метрополитен рассказал о работе в праздничные дни Регионы
17:33 Бранцевич: наша общая задача - сократить разрыв в развитии регионов Регионы
17:24 Олимпийская елка собрала именитых спортсменов и их детей Общество
17:10 Замминистра обороны проведет 25 декабря прямую телефонную линию Общество
17:09 Сивец: основная цель санкций против Беларуси и России - нарушить стабильность в обеих странах Политика
17:07 ГАИ призывает к внимательности в связи с увеличением транспортного потока накануне праздников Регионы
17:06 Нижевич: бюджет СГ является уникальным инструментом интеграционного образования Экономика
17:02 НЦЗПИ передал новогодние подарки воспитанникам социально-педагогического центра Борисовского района Регионы
16:59 Чеботарь о приоритетах 2022 года: инвестиции, экспорт, зарплата Экономика
16:58 В Витебской области подвели итоги литературной премии имени Бровки Культура
16:58 В атмосфере минувших столетий: областной новогодний бал собрал талантливую молодежь в Гомеле Регионы
16:55 Парламентам Беларуси и России предстоит принять до 400 законов для реализации программ по углублению интеграции Политика
16:51 Беженец из ТЛЦ: мечтаю отдать сына в футбольную академию, в родной стране спорт не в почете Общество
16:38 Костевич о выпускниках интернатов: даже став взрослыми, они все еще наши дети Регионы
16:37 На поддержку предпринимательства в Могилевской области в 2022 году направят почти Br4 млн Регионы
16:32 Синявский передал от МЧС учащимся Молодечненской школы-интерната спортивный городок Общество
16:32 Следователи выясняют обстоятельства смерти школьницы в Барановичах Происшествия
16:26 Минский школьник поджег чужую иномарку Происшествия
16:14 БРПО передала подарки воспитанникам Ганцевичской вспомогательной школы-интерната Регионы
Все новости
Все новости
Общество
23 декабря 2021, 17:24

Олимпийская елка собрала именитых спортсменов и их детей

Фото НОК - БЕЛТА
Фото НОК - БЕЛТА

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яркий новогодний праздник "Олимпийская елка", который традиционно проводит Национальный олимпийский комитет, собрал более 300 детей в возрасте от 2 до 12 лет. Среди гостей олимпийские чемпионы разных лет, ветераны спорта, представители спортивных организаций со всех регионов Беларуси со своими детьми и внуками, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе приглашенных на праздник Алексей Абалмасов, Геннадий Авдеенко, Николай Алехин, Андрей Арямнов, Татьяна Белошапко, братья Андрей и Александр Богдановичи, Алла Цупер, Ванесса Колодинская, Валерий Цыленьть, Наталья Цилинская, Любовь Черкашина и многие другие звезды отечественного спорта.

Перед началом представления к гостям праздника с приветственным словом обратился президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, пожелавший, чтобы в дни новогодних и рождественских торжеств все были здоровы и жизнерадостны, чтобы сбылись все мечты, в том числе и у олимпийцев, которым вскоре предстоит выступать на Играх в Пекине.

Виктор Лукашенко
Виктор Лукашенко

"Сегодня в этом зале, - сказал он, - собралось множество детей из различных регионов нашей страны. Из городов, где проходил наш фестиваль "Вытокі", областных центров, Минска. Дети олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр, сами спортсмены - много разных людей. Нас сегодня объединяет одно: мы хотим немного тепла, доброты своим близким, друзьям, родственникам, семьям и, конечно же, нашей стране".

"Пусть елка зажжет огни не только для нас, но и для наших олимпийцев, которым в начале следующего года предстоит серьезный экзамен - Олимпиада. Пускай им тоже повезет и они выиграют свою Олимпиаду", - добавил глава НОК.

Стоит отметить, что НОК Беларуси присоединился к благотворительной акции "Наши дети" и пригласил на праздник детей из всех регионов страны, различных социальных учреждений, принимавших участие в 2021 году в культурно-спортивном фестивале "Вытокі. Крок да Алiмпу".

Все гости праздника стали участниками новогоднего квест-шоу "Семь желаний" от Молодежного театра эстрады. Ребята и их родители благодаря интерактивной программе попали в удивительный мир с играми, танцами, новогодними хороводами.

Перед началом и во время мероприятия детей развлекали ростовые куклы и маскоты спортивных клубов Беларуси. После окончания праздника все дети получат от НОК Беларуси сладкие подарки.-0-

Фото НОК - БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети НОК Беларуси
Новости рубрики Общество
Фото пресс-центра Министерства образования Старовойтова: развитие физкультуры и спорта стало приоритетным направлением социальной политики
Фото из архива Закон об ипотеке хотят изменить. Станет ли после этого проще купить квартиру?
Фото из архива Замминистра обороны проведет 25 декабря прямую телефонную линию
Беженец из ТЛЦ: мечтаю отдать сына в футбольную академию, в родной стране спорт не в почете
Фото МЧС Синявский передал от МЧС учащимся Молодечненской школы-интерната спортивный городок
Рекламная игра "100 тысяч на мечту!"
Главное
Во время совещания Лукашенко: через день-два проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение
Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции начнется на следующей неделе
"Дух именно народовластия". Кочанова о проекте обновленной Конституции
Чеботарь о приоритетах 2022 года: инвестиции, экспорт, зарплата
Топ-новости
Лукашенко: в случае изменения Конституции система управления в государстве будет отстроена заново
Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся
Госнаград удостоены представители различных сфер деятельности
В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год
Закон об ипотеке хотят изменить. Станет ли после этого проще купить квартиру?
ГПК разъяснил механизм пересечения границы по биометрическим паспортам
Сивец: основная цель санкций против Беларуси и России - нарушить стабильность в обеих странах
КГК: в решении проблемы долгостроев наблюдается положительная динамика
"Бабушкина крынка" стала выпускать йогурты с новыми вкусами
Парламентам Беларуси и России предстоит принять до 400 законов для реализации программ по углублению интеграции
Путин: Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции
Карпович: после принятия новой Конституции законодателей ожидает очень активная работа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1203 пациента с COVID-19, выписаны 1498
МВД готово к обеспечению безопасности граждан во время празднования Нового года и Рождества
Маркевич: государство делает все возможное для счастливого детства наших ребят
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.