Олимпийская елка собрала именитых спортсменов и их детей

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яркий новогодний праздник "Олимпийская елка", который традиционно проводит Национальный олимпийский комитет, собрал более 300 детей в возрасте от 2 до 12 лет. Среди гостей олимпийские чемпионы разных лет, ветераны спорта, представители спортивных организаций со всех регионов Беларуси со своими детьми и внуками, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе приглашенных на праздник Алексей Абалмасов, Геннадий Авдеенко, Николай Алехин, Андрей Арямнов, Татьяна Белошапко, братья Андрей и Александр Богдановичи, Алла Цупер, Ванесса Колодинская, Валерий Цыленьть, Наталья Цилинская, Любовь Черкашина и многие другие звезды отечественного спорта.

Перед началом представления к гостям праздника с приветственным словом обратился президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, пожелавший, чтобы в дни новогодних и рождественских торжеств все были здоровы и жизнерадостны, чтобы сбылись все мечты, в том числе и у олимпийцев, которым вскоре предстоит выступать на Играх в Пекине.

Виктор Лукашенко

"Сегодня в этом зале, - сказал он, - собралось множество детей из различных регионов нашей страны. Из городов, где проходил наш фестиваль "Вытокі", областных центров, Минска. Дети олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр, сами спортсмены - много разных людей. Нас сегодня объединяет одно: мы хотим немного тепла, доброты своим близким, друзьям, родственникам, семьям и, конечно же, нашей стране".

"Пусть елка зажжет огни не только для нас, но и для наших олимпийцев, которым в начале следующего года предстоит серьезный экзамен - Олимпиада. Пускай им тоже повезет и они выиграют свою Олимпиаду", - добавил глава НОК.

Стоит отметить, что НОК Беларуси присоединился к благотворительной акции "Наши дети" и пригласил на праздник детей из всех регионов страны, различных социальных учреждений, принимавших участие в 2021 году в культурно-спортивном фестивале "Вытокі. Крок да Алiмпу".

Все гости праздника стали участниками новогоднего квест-шоу "Семь желаний" от Молодежного театра эстрады. Ребята и их родители благодаря интерактивной программе попали в удивительный мир с играми, танцами, новогодними хороводами.

Перед началом и во время мероприятия детей развлекали ростовые куклы и маскоты спортивных клубов Беларуси. После окончания праздника все дети получат от НОК Беларуси сладкие подарки.-0-

Фото НОК - БЕЛТА