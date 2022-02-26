Олимпийский чемпион Литвинович: "Я прошу всех прийти на участки и проголосовать"

Иван Литвинович. Фото из архива
Новости темы "Референдум по Конституции"
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в референдуме очень важное событие для каждого человека, нужно обязательно прийти и проголосовать. Такое мнение высказал олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
"В прошлом году произошло событие, к которому я готовился большую часть своей жизни - я впервые выступал на Олимпиаде и впервые завоевал золотую олимпийскую медаль. Но совсем скоро, 27 февраля, произойдет еще одно важное событие - республиканский референдум. Я прошу всех прийти на участки и проголосовать", - сказал чемпион токийской Олимпиады.-0-