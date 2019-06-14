Олимпийский канал будет вести прямые трансляции II Европейских игр из Минска

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) и Олимпийский канал подписали соглашение о прямых трансляциях предстоящих Европейских игр в Минске. Такая информация содержится на официальном сайте ЕОК, сообщает БЕЛТА.

Увидеть соревнования из столицы Беларуси можно будет без подписки на olympicchannel.com и его мобильные приложения. Трансляции предстоящего мультиспортивного форума распространены на 11 территорий в Северной и Южной Америке и Карибском бассейне, включая Бразилию и Канаду, а также Соединенные Штаты Америки и Пуэрто-Рико, сигнал будет доступен и на 35 территориях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию и Республику Корея.

"Предстоящие II Европейские игры - важное событие, в котором будут разыгрываться в том числе путевки на летние Олимпийские игры в Токио 2020 года. В Минск приедут лучшие спортсмены Европы. Сотрудничество с ЕОК поможет осветить старты в Минске наиболее широко", - сказал генеральный менеджер Олимпийского канала МОК Марк Паркман.

Олимпийский канал - популярный глобальный медиаресурс, на котором болельщики могут увидеть соревнованиях главных стартов четырехлетия.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют награды в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-