Олимпийский урок "Знание - сила!" соберет школьников и спортсменов на интеллектуальный турнир

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский урок "Знание - сила!" соберет 2 сентября в Зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета Беларуси учащихся школ Минска и белорусских спортсменов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Как отметили в пресс-службе, в этом году Олимпийский урок состоится в необычном формате: участники мероприятия сразятся за победу в интеллектуальном турнире. Учащиеся и белорусские спортсмены разобьются на 15 команд. Вопросы будут касаться олимпийского движения и роли белорусов в нем. Можно будет проверить свои знания в музыке, кино, изобразительном искусстве, однако все вопросы будут так или иначе иметь отношение к спорту. Турнир проводится в семь туров, каждый из которых состоит из семи вопросов. За правильный ответ на вопрос в первых шести турах начисляется один балл. В случае неправильного ответа баллы не начисляются. Последний, седьмой тур, блиц-опрос, проводится по особым правилам.

Победителями и призерами турнира станут три команды, набравшие наибольшее количество баллов.

Все ученики, принявшие участие в уроке, получат Олимпийские дневники, которые специально разработаны НОК Беларуси при поддержке Минобразования в преддверии нового учебного года.-0-