Омикрон выявлен у 4 человек в Беларуси

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29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси у 4 человек выявили новый вариант коронавируса - омикрон. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства зравоохранения. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1493 пациента с COVID-19, выписаны 1699. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 696 220 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 688 890 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5543 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 27 593 теста. Всего в стране проведено 10 999 160 тестов. Из всех взятых проб сегодня специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава у 4 человек выявили новый вариант коронавируса - омикрон. Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом COVID в Республике Беларусь. У всех пациентов отмечается легкое течение заболевания.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!