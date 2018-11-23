ОМОН своей повседневной службой неизменно подтверждает высокий профессионализм - Зась

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Своей повседневной службой отряды милиции особого назначения неизменно подтверждают высокие моральные и профессиональные качества сотрудников. Это отметил в поздравительном адресе государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусским отрядам милиции особого назначения 22 ноября исполнилось 30 лет. Сегодня торжественный концерт по данному поводу проходит в КЗ "Минск". Приветственный адрес зачитал заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин.

В приветствии отмечается, что непростая служба ОМОНа достойна глубокого уважения. "Выполняя поставленные служебно-боевые задачи в любое время дня и ночи, зачастую рискуя собственной жизнью, вы первыми приходите на помощь людям, попавшим в беду. Благодаря профессионализму личного состава ваше спецподразделение занимает достойное место в системе обеспечения национальной безопасности Беларуси, - говорится в приветствии. - Готовность к самопожертвованию остается вашей отличительной чертой. А уверенность общества в своей безопасности является самой высокой оценкой вашего труда. Своей повседневной службой коллектив ОМОН неизменно подтверждает высокие моральные и профессиональные качества сотрудников".

В обращении к сотрудникам ОМОНа госсекретарь выразил уверенность в том, что личный состав и впредь будет с честью оправдывать свое высокое предназначение.

Андрей Втюрин также высказал слова благодарности сотрудникам ОМОНа. "Сегодня вы находитесь на острие борьбы с преступностью, надежно обеспечивая общественный порядок, конституционные права и безопасность граждан. Вас отличает мужество и отвага, умение в сложнейшей обстановке за считанные минуты, а порой и секунды обезвредить сильного и опасного противника. Далеко не каждый может служить в таких структурах. Здесь нужен тот истинный патриотизм, который не выставляется напоказ, а является глубинным, осознанным чувством, убеждением, - сказал он. - Поддержание стабильности, обеспечение условий для поступательного развития нашего государства является и вашей заслугой. Государство рассчитывает на ваш профессионализм и там, где обычными средствами решить проблему не представляется возможным".

Андрей Втюрин наградил начальника ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балабу грамотой Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси.-0-