"Он для себя не видел другого пути". Мама Димы Нирваны о выборе профессии сыном

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Он для себя не видел другого пути, только стать частью группы "А". Об этом рассказала мама Дмитрия Федосюка в видеофильме "Нирвана. Выстрел в сердце" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Федосюк любил фильмы про героев, много читал. В подростковом возрасте настольной стала книга о группе "А". Уже тогда было понятно, что он продолжит семейное дело. В их роду многие - в погонах.

На ринг Дима пришел еще не будучи сотрудником подразделения, при этом имея четкий план - стать частью группы "А", ему нужно было подтянуть физическую форму. Хотел также стать мастером спорта, правда, сделать это не позволил напряженный и непредсказуемый график в последующем.

"Понимая, что это за служба, я неоднократно говорила с сыном: может все-таки выбрать что-то попроще? Неужели хочешь посвятить жизнь служению в этом подразделении? Это же очень сложно, вся твоя жизнь будет посвящена этой работе. Он для себя не видел другого пути. Когда он готовился к поступлению, там были нюансы, что не получится. Говорил мне, что, если не получится, не знает, что дальше делать. У него бы не было смысла", - рассказала его мама.

"Альфа" - антитеррористический щит, сверхсекретное подразделение. У них нет массовых наборов. Потенциального бойца в Дмитрии рассмотрели, когда тот был еще курсантом.

"Приход Димы мне запомнился. Всегда с легкой улыбкой на лице. Никогда не хотел казаться лучше, никогда не делал каких-то действий, чтобы понравиться - такой, какой есть. У нас в подразделении не принято завышать качества сотрудников, их характеристики. Если он может, значит может. Либо делал, либо натренирован, чтобы делать", - отметил офицер группы "А" КГБ Беларуси.

По словам офицера группы "Альфа", в подразделении существуют различные специальности. "Первая, с которой у нас так принято молодых сотрудников знакомить, этим мы их пугаем, что будешь щитовиком. Щитовик - парень, который будет первым заходить везде. Человек, который несет тяжелый щит на себе помимо другой экипировки. Это сотрудник, который действительно должен быть наделен тактическим умом, потому что на нем все решения, - рассказал он. - Обычно сотрудники стесняются брать на себя такую специальность, он ответил только: "Хорошо". Нет, наверное, у нас такой специальности, которую бы Дима не попробовал, которой бы не овладел. То есть все, что даешь, он все поглощает, где-то используя процент своего таланта, но, безусловно, мало таланта, нужна кропотливая ежедневная работа".

Как сообщалось, 28 сентября 2021 года при проведении в Минске специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате сотрудник КГБ был смертельно ранен.-0-