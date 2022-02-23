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23 февраля 2022, 22:28

"Он - мой ангел-хранитель". О чем вспоминает маленькая дочка погибшего Димы Нирваны?

Скриншот из видео "Беларусь 1"
Скриншот из видео "Беларусь 1"

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О чем вспоминает маленькая дочка погибшего сотрудника Комитета госбезопасности Дмитрия Федосюка, рассказали в видеофильме "Нирвана. Выстрел в сердце" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Мама Дмитрия Татьяна призналась, что первые секунды она не поверила печальной новости: "Я говорю - такого быть не может, потому что я его два часа назад видела. Не знаю, как так получилось, но в этот день за пару часов до случившегося он пришел ко мне. Такое случалось очень редко: у меня своя работа, у него служба. Но он ко мне забежал, абсолютно счастливый, спокойный. "Мамуль, привет, как дела?". Спросила, каким образом он успел вырваться? И мы с ним посидели, попили кофе. У нас было столько планов, столько событий должно было состояться! Как? Он же только что был у меня. Такой живой, счастливый, веселый".

Планировалось, что семья отпразднует юбилей супруги Дмитрия и как уже через два месяца будут гулять на свадьбе у младшего из семьи.

"Буду позже!" - в день гибели после работы Дмитрий Федосюк хотел задержаться в тренажерном зале. Об этом он успел предупредить родных. "Димы больше нет. Это было в 14 с чем-то. Как это понять, чтобы родители хоронили детей? Очень тяжело", - сказал отец Дмитрия Федосюка Юрий.

"Да, это горе свалилось на нас. И я не знаю, как бы мы перенесли это горе, если бы Дима не приучил, что наша семья - один сплоченный коллектив людей, которые должны друг друга поддерживать, охранять и любить", - продолжила мама погибшего бойца.

Глава государства вручил семье офицера орден "За личное мужество", которым посмертно награжден сотрудник Комитета государственной безопасности старший лейтенант Дмитрий Федосюк. "Считаю, что сын действительно достоин этой награды. С огромной теплотой хочу сказать спасибо за такую награду. Назвать это подвигом я не могу и не хочу, он делал свою работу, также качественно, как и всегда. Дима стремился быть первым и стал первым. Зная своего сына, понимаю, что он бы не поступил иначе, все равно бы вошел первым", - добавила Татьяна.

По словам жены Дмитрия Дарьи, их дочь Алиса произошедшую трагедию пережила тяжело. "В один день дочка спросила: "Мамочка, а когда папочка приедет?" И здесь уже был разговор о том, что он уже не вернется, но навсегда останется с нами и будет в наших сердцах. Он нас любит, и мы его любим. Для нее это было больно. Алиса всегда его героем называла, восхищалась им, и сейчас восхищается", - рассказала супруга.

"Папа очень мой любимый. Когда я была маленькая, он носил меня на шее, на спине катал. Но теперь он умер, погиб точнее, - сказала дочка Алиса. - Я люблю его, он - мой ангел-хранитель".

Как сообщалось, 28 сентября 2021 года при проведении в Минске специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.-0-

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