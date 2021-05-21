"Он спас нам жизнь!" - жители деревни Арабовщина о подвиге военного летчика Владимира Карвата

Почти четверть века назад военный летчик первого класса подполковникВладимир Карват совершил подвиг, уведя горящий и практически неуправляемый самолет Су-27 от деревень Большое Гатище и Арабовщина Барановичского района. Так он спас десятки, а может, и сотни жизней. Корреспонденты газеты "7 дней" побывали в деревне Арабовщина, где люди свято чтят память о герое.

Цена секунд

В этот вечер 23 мая 1996-го Владимир Карват, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й авиабазы, готовился к выполнению очередного учебно-тренировочного полета на самолете Су-27. Программа упражнения мало чем отличалась от десятков предыдущих.

Примерно в 22:44 истребитель под управлением Карвата оторвался от взлетно-посадочной полосы. Первые минуты все проходило штатно. Однако в 22:52 на высоте около 900 м и скорости более полутысячи километров в час поступил сигнал о падении давления в первой гидросистеме. Летчик связался с диспетчером, который приказал немедленно возвращаться на землю.

Вслед за первым сигналом о неисправности посыпались другие отказы, включая жизненно важную систему управления. Наземные службы настоятельно рекомендовали Карвату катапультироваться, однако летчик, заметив по траектории падения несколько населенных пунктов, предпринял попытку увести неуправляемый истребитель в сторону. Несмотря на кажущуюся невозможность, ему это удалось. Спустя 14 секунд после потери управления самолет упал в поле между деревнями Арабовщина и Малое Гатище.

Специальная комиссия позже определила причину катастрофы: небольшой пожар в отсеке левого хвостового обтекателя. Ирония заключается в том, что это место считалось безопасным, потому специальных датчиков огня там не устанавливали. Пламя, постепенно распространявшееся по самолету, вывело из строя все необходимые системы.

Спустя полгода, 21 ноября, указом главы государства за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Владимир Карват был награжден высшим государственным званием страны - "Герой Беларуси". Он стал первым нашим соотечественником, удостоенным этой награды. К сожалению, посмертно.

Владимир Карват. Фото из газеты "7 Дней"

"Было ощущение, что началась война"

Арабовщина сегодня - это агрогородок, в котором проживает от 500 до 600 человек. Есть все необходимые соцобъекты: почта, библиотека, детский сад, школа и немаленький по сельским меркам Дом культуры. Даже крупные торговые сети не обошли своим вниманием этот населенный пункт.

О подвиге Владимира Карвата здесь не забудут. В центре агрогородка возведен стилизованный под хвостовую часть истребителя памятник. В честь летчика названа и улица. За ее крайними домами - поле, куда и рухнула неуправляемая "сушка".

Местные жители, особенно старшего возраста, помнят события вечера 23 мая 1996 года очень хорошо.

- Наверное, тот день остался в памяти каждого из нас, - говорит сельчанка Анна Владимировна. - Когда самолет упал, показалось, что началась война. Наверное, это в подсознании еще со времен Великой Отечественной, передается на генном уровне. Мы ведь не знали, что произошло, хотя самолеты здесь летали часто. Первые подробности стали известны ночью. Что можно кратко сказать о Владимире Карвате? Это действительно герой. Я твердо уверена: он спас нам жизнь. И точка.

Кстати, до переименования улица Карвата была Молодежной. С инициативой назвать ее в честь первого Героя Беларуси выступили местные жители - менее чем через год после подвига летчика.

- Это своеобразная дань памяти. Символы, хоть они и не осязаемы, играют большую роль в истории. И спустя многие годы название будет напоминать о том событии и личности человека, - уверена Анна Владимировна.

"Кабина лежала в стороне от обломков"

Иван Рудой вместе с супругой Региной живут на улице Карвата несколько десятилетий. В 1996-м мужчина работал на местном сельхозпредприятии начальником участка. В тот вечер семейная пара возвращалась домой из поездки.

- Когда самолет упал, нас дома не было. Теща рассказывала, как истребитель, то теряя, то набирая высоту, летел совсем низко. В итоге рухнул, едва перелетев линию электропередачи. Мы приехали буквально через пару минут после катастрофы. О ней узнали от знакомых. Я сразу побежал в ту сторону. На полпути - бах! Сильная голубая вспышка. Видимо, взорвались топливные баки.

Иван Владимирович вспоминает: кабина пилота загореться не успела. При ударе о землю ее отбросило в сторону.

- Сложилось впечатление, будто пилота чем-то придавило… С виду он не казался мертвым. Его левая рука выпала из капсулы. Я сразу ее потрогал. И стало ясно: поздно, она совсем холодная.

Примерно в это же время на поле прибыли специалисты различных служб. Место падения оцепили. Еще несколько часов туда стекались встревоженные сельчане.

- Конечно, Владимир Карват совершил большой подвиг. Даже не представляю, что было бы, упади самолет на деревню. Ведь в тот вечер в Доме культуры как раз кино показывали. Могла случиться огромная беда - сколько бы людей погибло! А Владимир… Думаю, он понимал, что в живых ему не остаться, и сознательно принял решение постараться увести самолет в сторону. Хватило бы у каждого из нас такого мужества? Вопрос риторический. Одно скажу точно: наша деревня, как бы громко это ни звучало, никогда не забудет его подвиг, - сказал на прощание мужчина.

Музей Владимира Карвата в Бресте

Владимир Карват родился 28 ноября 1958 года в Бресте. В 1981-м окончил Армавирское высшее военно-авиационное училище летчиков, после чего был направлен для прохождения службы на Дальний Восток в поселок Калинка Хабаровского края. Там прошел путь от летчика до заместителя командира полка по летной подготовке. В 1994 году вернулся в Вооруженные силы Беларуси и присягнул на верность стране и ее народу.

Владимир Карват стал первым Героем Беларуси, удостоенным этого звания. Посмертно.

Память о Владимире Карвате чтят по всей стране. Его именем названа улица в Минске и средняя школа №182, которая там находится. На территории 61-й истребительной авиационной базы создан музей в честь летчика. В родном городе героя - Бресте - установлен бюст и переименована средняя школа.

Александр НОВОХРОСТ,

газета 7 Дней.-0-