Онега открывает третий завод: 36 миллионов рублей инвестиций, 130 рабочих мест и склад для картошки размером с футбольное поле

Под Минском, в поселке Колодищи, запущено новое производство группы компаний "Онега". Инвестиции в проект оцениваются в 36 миллионов белорусских рублей. Завод расположен рядом с первым предприятием, но значительно больше по мощности и размерам. Понадобится всего лишь месяц круглосуточной работы предприятия, чтобы накормить каждого белоруса: 130 специалистов посменно готовы выпускать более 280 тыс. пачек готового продукта в сутки. Впрочем, работать "Онега" планирует не только на белорусский, но и на иностранные рынки, в первую очередь - российский.

О строительстве третьего завода группы компаний "Онега" было объявлено еще в 2014 году, однако реализация инвестпроекта по различным субъективным и объективным причинам затянулась. В августе 2018 года произошла смена владельца группы компаний. В короткие сроки была создана новая команда менеджеров, через несколько месяцев запустился ребрендинг компании, ассортимент разнообразили новыми рецептурами, обновилась стратегия работы на внутреннем и внешних рынках. За первые полгода завершилось строительство третьего завода.

На церемонии открытия предприятия по производству чипсов из натурального картофеля присутствовали представители облисполкома и райисполкома, а также банка-партнера. Им и другим первым посетителям завода показали, как картошка с поля поэтапно превратилась в линейку чипсов из шести вкусов: сметаны с луком, мяса на углях, сыра, краба, чипсов с морской солью и нового сладко-острого вкуса тайского перца.

Производство чипсов из сырого картофеля - сложный процесс. Есть особые требования к сырью (для чипсов нужна картошка нестоловых сортов с содержанием сахара не более 0,25%), необходимы собственные помещения для хранения картофеля в определенном микроклимате, что куда сложнее, чем хранение сухого сырья. Масса технологических тонкостей у процессов мойки, чистки, нарезки, обжаривания и подсушивания.

Первый завод группы компаний тоже находится в поселке Колодищи, там выпускают чипсы, снеки. Продукцию для здорового питания, такие как батончики-мюсли и диетические хлебцы, делают на еще одном предприятии группы, который расположен в Зеленом Бору (Смолевичский район). В ассортимент выпускаемой продукции также входят семечки, чипсы-пластинки, арахис и так далее.

Новое предприятие компании готово принимать для переработки до 112 тысяч килограммов картофеля в сутки, если пересчитать в чипсах - 280 тысяч пачек. Для хранения такого объема готовой продукции у завода есть склад, площадью более 7 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размером футбольного поля. Впечатляют и площади десяти хранилищ, которые вмещают в себя почти 20 тысяч тонн сырого картофеля, а также в них поддерживается специальный микроклимат, чтобы свежесть и другие свойства картофеля были сохранены. Аналогов такому производству в Беларуси нет. Для того, чтобы картофелина превратилась в чипсы, понадобится всего 17 минут.

- Благодаря новому заводу у компании появилась возможность увеличить объемы производства, хранения сырья и продукции, а также получить серьезное конкурентное преимущество по отношению ко всем игрокам снекового рынка Беларуси и стран Евразийского экономического союза, - говорит директор предприятия Сергей Павлович. - И эту продукцию уже ждут торговые сети. Мы надеемся выйти на производство в полную мощность в течение трех лет. Столько времени понадобится, чтобы наладить поставки не только во все точки Беларуси, но и потенциально сработать на иностранные рынки, заключить нужное количество соглашений. При полной загрузке в месяц завод может выпускать более 800 тысяч килограмм готового продукта.

- Кстати, эта цифра полностью совпадает с внутренним рынком потребления чипсов и снеков Беларуси в неделю, - дополняет заместитель директора по коммерческим вопросам Максим Морозов. - Весь рынок чипсов мы не можем занять по понятным причинам, потому что у потребителя всегда есть и должен быть выбор, в том числе и поэтому мы масштабируемая и на другие рынки. Для начала - на рынки стран Евразийского экономического союза. Открою небольшую тайну - чипсы из сырого картофеля "Онега" уже отправились в Россию, Украину, Казахстан, Азербайджан и Грузию. И мы получили прекрасные отклики, которые вдохновляют нас на дальнейшую работу.

СПРАВОЧНО

Компания "Онега" уже 22 года работает на рынке Беларуси и является одним из белорусских брендов, которыми известна наша страна и за рубежом. За эти годы бренд стал крупнейшим в стране производителем чипсов и снеков, а продуктовый портфель предприятия вырос до более чем 50 продуктов и 9 торговых марок, которые представлены в 5-ти сегментах рынка снеков: чипсы, сухарики, семечки, арахис, продукты быстрого приготовления и продукция для здорового питания, такие как батончики-мюсли и злаковые хлебцы. "Онега" регулярно получает награды в области качества и как выбор потребителя.

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