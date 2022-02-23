Они готовили запись, чтобы транслировать убийство сотрудника. КГБ о деталях операции на Якубовского

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Они готовили запись, чтобы транслировать убийство сотрудника. Об этом офицеры КГБ рассказали в видеофильме "Нирвана. Выстрел в сердце" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

На дежурство бойцы заступили в 6.00. В момент, когда появилась информация о проведении оперативно-боевых мероприятий, они успели выполнить ряд задач. На сборы ушло не более 10 мин.

На 28 сентября 2021 года была запланирована не спецоперация, а отработка конкретных адресов: обыски, задержания. Сотрудники группы "А" привлекались при необходимости: вскрытие запертых помещений, пресечение попыток сопротивления. Предполагалось, что они находятся неподалеку и на место прибывают по требованию оперативников. В столичную квартиру на ул. Якубовского они позвонили, представились, но им не открыли. Как стало известно позже, к встрече террористы решили подготовиться.

Офицер группы "А" КГБ Беларуси подчеркнул: подобные действия террористов встречались и ранее. "Например, в Чечне, когда они заманивали сотрудников правоохранительных органов в подготовленные засады, убивали их. Снимали это все на видео и потом транслировали. Также произошло в день гибели Дмитрия. Террористы неоднократно звонили в милицию. Им было все равно, кто приедет. Они готовили запись, расставляли телефоны, чтобы транслировать убийство сотрудника", - отметил он.

"Позвонили в дверь. Оттуда были слышны голоса, мы представились милицией. Нам не открывали. Дали команду, что будем вскрывать дверь, если не откроют через 30 секунд. Когда начали, было слышно, что кто-то подошел, закрыл еще на один замок", - вспоминает офицер группы "А".

По словам товарища, Дмитрий принимал непосредственное участие во вскрытии двери. "Я находился за ним. Сказал ему открывать и отходить - я зайду первым. Дима согласился, но в момент открытия двери отодвинул меня рукой и зашел туда сам, - сказал он. - Сразу пошел в левую часть квартиры, планировку мы не знали. При заходе в дверном проеме я увидел вдалеке человека с ружьем. Дима начал извлекать пистолет и подал команду "бросай ружье", я также крикнул. Раздался выстрел с охотничьего ружья".

Товарищи не сразу поняли, что стрелок попал в Нирвану. Будучи смертельно раненым, Дмитрий Федосюк продолжил выполнять задачу. "У нас иногда говорят в таких случаях: вот так должен действовать первый номер. И как правило первая тройка - это наиболее подготовленные сотрудники. Они сами распределяют направление, куда они будут выдвигаться, они определяют угрозы", - обратил внимание офицер группы "А" КГБ Беларуси.-0-