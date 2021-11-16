"Они прислали солдат и разрушили нашу страну, а сейчас не впускают нас": беженец о действиях Запада

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Запад прислал солдат и разрушил их страны, а сейчас не желает помогать беженцам. Таким мнение с журналистами сегодня поделились беженцы из лагеря, образовавшегося у въезда в польский пункт пропуска, передает корреспондент БЕЛТА.

Беженцы, покинувшие накануне лагерь у линии польской границы, провели холодную ночь у въезда в польский пункт пропуска "Кузница Белостокская". Многие из них жаловались не только на ледяной холод, но и на нехватку продовольствия и воды. Среди беженцев много семей с детьми. В Польшу их не пропускают.

"Почему это происходит? Запад прислал тысячи солдат, которые разрушили нашу страну, а сейчас не хотят принимать нас", - эмоционально выразился один из беженцев. Он говорит, что многие буквально умирают от холода.

"Дело не в нас. Спасите хотя бы наших детей. Нам некуда возвращаться", - подчеркивает мужчина. Он говорит, что ЕС не сдержал свои обещания.

"Все это большая ложь. Мы не верим словам Евросоюза. Пусть бы услышали плачь детей этой холодной ночью. Они буквально нас убивают", - плачет одна из женщин в лагере.

Сегодня в лагерь беженцев доставили очередную партию гуманитарной помощи от белорусов. Волонтеры раздали более 3 т продукции. В первую очередь продукты - молоко, хлеб, мясные консервы, кондитерские изделия - выдавали женщинам и детям. Поставка помощи от Беларуси продолжится.

Польша отгородилась от беженцев металлическими щитами, колючей проволокой, вооруженными силовиками и водометами.-0-