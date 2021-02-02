Онкопациентам в стадии ремиссии вакцинация против COVID-19 не противопоказана - онколог

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онкопациентам в стадии ремиссии вакцинация против COVID-19 не противопоказана, сообщил журналистам главный врач УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер" Виктор Кондратович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Категорических запретов на прививание онкологических пациентов не было. Поэтому если состояние пациента позволяет это сделать (пациент не в активной стадии заболевания, а находится в состоянии ремиссии), то вакцинация отнюдь не противопоказана", - сказал Виктор Кондратович.

Заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный добавил, что ответа на вопрос о безопасности вакцинации против коронавируса для онкопациентов еще нет, потому что таких исследований не проводилось. "Вакцинация началась относительно недавно. Ответ на этот вопрос будет тогда, когда станут известны отдаленные результаты: как развивается иммунный ответ у этих пациентов, насколько сама вакцинация безопасна для них", - сказал он.

Вместе с тем онкопациенты в целом переносят ковид-инфекцию тяжелее, поэтому им следует рекомендовать такие прививки, когда они будут доступны основной массе населения, а это ожидается примерно в апреле, отметил Сергей Красный.-0-