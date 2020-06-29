Онлайн-фестиваль психологии пройдет в БГУ

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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "#Нескучный онлайн-фестиваль психологии" стартует в БГУ. Он пройдет на платформе Zoom с 7 июля по 4 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза. Проведение фестиваля направлено на повышение психологической культуры студентов и школьников, создание условий для обмена опытом между обучающимися и практикующими специалистами, а также знакомство абитуриентов со спецификой подготовки будущих психологов в БГУ. Участниками масштабного события могут стать все желающие старшеклассники, студенты, магистранты или аспиранты учреждений образования Беларуси. Для них подготовлена программа, включающая около 10 мастер-классов, во время которых специалисты расскажут о психологии суеверий, как справляться с тревогой, тренировать зрительную память, помогут лучше узнать причины своих привычек. Спикерами выступят преподаватели и студенты кафедры психологии факультета философии и социальных наук. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация до 5 июля включительно. Организатор - кафедра психологии факультета философии и социальных наук БГУ.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!