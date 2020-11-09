Онлайн-форум по проблемам информационной безопасности Союзного государства пройдет 17-18 ноября

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экспертно-медийный форум "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии" состоится 17-18 ноября в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

"Целью проведения форума является укрепление информационного сотрудничества между Беларусью и Россией, развитие профессиональных компетенций журналистов союзных СМИ, активизация роли журналистского сообщества в противостоянии информационным угрозам Союзному государству", - отметили организаторы.

В мероприятии примут участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, представители органов власти Беларуси и России, руководители и журналисты центральных и региональных СМИ, преподаватели и студенты факультетов журналистики ведущих вузов двух стран.

Организаторами форума выступают Постоянный комитет Союзного государства и международное информационное агентство "Россия сегодня".-0-