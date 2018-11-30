Онлайн-гипермаркет "Е-доставка" второй год подряд признан "Народной маркой"

"Е-доставка" второй год подряд стала лидером премии "Народная марка" в номинации "Онлайн-гипермаркет". Бренды - победители одного из крупнейших конкурсов страны объявлены сегодня на торжественной церемонии награждения во Дворце Республики.

Руководитель онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" принимает памятный знак победителя премии "Народная марка"

Важно, что участникам голосования, потребителям товаров и услуг из всех регионов страны, организаторы конкурса подсказок не дают - покупатели не выбирают из предложенного списка номинантов, а сами называют свою любимую марку. Таким образом, рейтинг "Народной марки" - это осознанный выбор людей, называющих свои любимые товары и услуги.

Поздравить победителей во время церемонии награждения во Дворце Республики пришли многие!

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Получая награду, директор ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт" Василий Вилько подчеркнул, что с самого старта проект "Е-доставка" был призван стать доступным каждому белорусскому покупателю и вывести интернет-продажи в стране на новый уровень комфорта и скорости.

Василий Вилько: "Мы благодарны нашим покупателям за высокую оценку работы онлайн-сервиса "Е-доставка" и уверяем, что на нас всегда можно рассчитывать - мы привезем только качественные товары и именно тогда, когда вам это необходимо!"

- Во многом мы достигли поставленных целей - наши интернет-гипермаркеты работают на всей территории Беларуси, время доставки оптимально - день в день, а экспресс-доставка составляет в среднем не более 60 минут. Причем дату и время, когда привезут заказ, выбирает сам покупатель. Кроме того, ассортимент товаров онлайн-магазинов существенно шире, чем в обычных гипермаркетах - около 50 000 товарных позиций, а услуга доставки бесплатна в любом населенном пункте. Мы рады, что делаем покупки максимально удобными для многодетных семей, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и в целом всех, кто не может или не хочет тратить время на походы по магазинам, - отметил руководитель сервиса.

Василий Вилько подчеркнул, что интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" гармонично дополняют друг друга и находятся в постоянном развитии, расширяя зону доставки и ассортимент, улучшая качество сервиса и предлагая новые возможности покупателям.

- Так, в этом году покупателям стала доступной услуга "Шеф-онлайн" по доставке готовых блюд и полуфабрикатов, а также фермерских продуктов и сервис "Е-дисконт" с самыми низкими ценами в стране. Каждый месяц услугами "Е-доставки" и "ГиперМолла" пользуются более 100 000 покупателей. Мы благодарны нашим покупателям за высокую оценку работы онлайн-сервиса "Е-доставка" и уверяем, что на нас всегда можно рассчитывать - мы привезем только качественные товары и именно тогда, когда вам это необходимо! - подчеркнул Василий Вилько.

Неизменно высокий результат онлайн-гипермаркета "Е-доставка" по итогам народного голосования отметила и продюсер премии "Народная марка", председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси Алена Устинович.

Продюсер премии "Народная марка" Алена Устинович: "На сегодняшний день "Е-доставка" является единственным онлайн-гипермаркетом, который предлагает своим покупателям такие условия, и это позволяет ему оставаться лидером в своей сфере, быть настоящей народной маркой"

- Второй год подряд онлайн-гипермаркет "Е-доставка" побеждает в своей номинации. Благодаря возможности заказать широкий ассортимент товаров с бесплатной доставкой прямо на дом или в офис, сервис пользуется неизменной популярностью у потребителей. На сегодняшний день "Е-доставка" является единственным онлайн-гипермаркетом, который предлагает своим покупателям такие условия, и это позволяет ему оставаться лидером в своей сфере, быть настоящей народной маркой, - подчеркнула Алена Устинович. - Я и сама регулярно пользуюсь онлайн-гипермаркетом "Е-доставка", мне очень нравится этот сервис, и я искренне рада успехам компании!

Интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые входят в состав холдинга "Евроопт", на сегодня являются крупнейшими в СНГ сервисами бесплатной доставки продуктов питания и промышленных товаров на дом и в офис, ассортимент которых в совокупности составляет около 50 000 уникальных товарных позиций.

Интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые входят в состав холдинга "Евроопт", предлагают покупателям огромный ассортимент товаров с бесплатной доставкой по всей Беларуси

На сайте "Е-доставки" с начала года оформлено уже почти 3 000 000 заказов! Каждую неделю проводится акция "Красная цена", которая предусматривает скидку на около 1 000 товаров. Принято экологичное решение по использованию для упаковки покупок "биопакетов", минимизирующих отрицательное воздействие на окружающую среду. Также в этом году "Е-доставка" запустила сразу два уникальных для Беларуси проекта - линию готовой продукции "Шеф-онлайн" с натуральными фермерскими товарами и сервиc "Е-дисконт" с самыми низкими ценами в стране.

Онлайн-гипермаркет "Е-доставка" неизменно сохраняет статус лидера в своем сегменте рынка, пользуясь высоким спросом и доверием у покупателей, что подтверждают неоднократные победы в таких престижных конкурсах, как "Выбор года" и "Народная марка".

"Народная марка" Беларуси - ежегодная премия потребительского признания, определяющая лидирующие бренды товаров и услуг страны путем массового открытого голосования населения в средствах массовой информации. Традиционно, анкеты премии не содержат вариантов ответа - участникам голосования необходимо самостоятельно внести названия предпочитаемых ими торговых марок. К голосованию приглашаются все жители Беларуси, желающие поддержать любимых производителей товаров и услуг.

Народный выбор осуществляется по номинациям продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг. За ходом проведения голосования следит наблюдательный совет премии, в состав которого входят представители Палаты представителей Национального собрания, Белорусского общества защиты потребителей, а также представители других организаций и ведомств, не имеющих заинтересованности в наградах премии.