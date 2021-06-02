2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-голосование за "Лучшего выпускника" проходит в БГУ. Принять участие могут все желающие вне зависимости от места учебы и работы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Победителей определят в номинациях "Студенческий лидер БГУ", "Звезда БГУ" и "Лучший выпускник БГУ". В случае равенства голосов преимущество получат студенты с наибольшим средним баллом успеваемости.

Голосование организуется в сообществе "УниверситетПЛЮС БГУ" в социальной сети "ВКонтакте" в разделе "Обсуждения". Пользователь может выбрать одного фаворита в каждой номинации.

Голосование продлится до 20 июня. Во время его проведения в новостной ленте сообщества будет доступна информация о достижениях более 50 кандидатов на звание лучшего в области научно-исследовательской, учебной, культурной, спортивной и общественной деятельности.

Конкурс направлен на поддержку талантливой молодежи, создание условий для самореализации студентов в области науки, искусства, спорта и общественной деятельности. Его организатором выступает управление воспитательной работы с молодежью БГУ. -0-