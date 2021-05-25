Онлайн-голосование за лучшую работу конкурса "Право на детство" стартует 26 мая

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-голосование за лучшую творческую работу республиканского конкурса "Право на детство" стартует 26 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

До 00.00 28 мая все желающие смогут поддержать лучшие рисунки, видеоролики и анимации своими голосами на страницах Министерства юстиции в "ВКонтакте" и Instagram.

Всего в конкурсе приняли участие более 3 тыс. детей. На региональные этапы творческого состязания было прислано более 2,8 тыс. детских рисунков и более 300 видеороликов и компьютерных анимаций со всех уголков Беларуси. Финалистов конкурса выбирало региональное жюри, а во время республиканского этапа конкурсная комиссия определила абсолютных победителей, а также выбрала работы для интернет-голосования.

В этом году конкурс проводится в партнерстве с Белорусским союзом женщин.-0-