Онлайн-ярмарку инновационных разработок в сфере строительства проведут 10 июня

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-ярмарка инновационных разработок по тематике "Инновации в строительстве" пройдет 10 июня, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по науке и технологиям.

Мероприятие состоится в формате видеоконференции с онлайн-трансляцией на YouTube. Цель онлайн-ярмарки - содействие коммерциализации инновационных разработок в области строительства и интенсификации связей отрасли с наукой. Во время онлайн-ярмарки состоится презентация разработок перед потенциальными заказчиками и потребителями, а также деловые переговоры, подписание протоколов о намерениях сотрудничества, заключение договоров о сотрудничестве.

Заявки на участие с описанием инновационных проектов разработчикам необходимо направить до 17.30 29 мая на электронную почту seminar@belisa.org.by. Что касается заинтересованных в разработках, им нужно направить заявку на тот же адрес до 8 июня включительно или предварительно пройти онлайн-регистрацию.

Начало работы - 11.00. Участие в ярмарке бесплатное. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +375 (17) 379 60 22; +375 (17) 203 13 19; +375 (17) 379 60 31.-0-