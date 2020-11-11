Онлайн-конференция к Международному дню энергосбережения пройдет сегодня в БЕЛТА

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция к Международному дню энергосбережения на тему "Беларусь - энергоэффективная страна" пройдет сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Участники расскажут о реализации политики энергосбережения в Беларуси, подведут предварительные итоги выполнения государственной программы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы и поделятся планами, нашедшими отражение в проекте госпрограммы на 2021-2025 годы.

Участие принимают:

Михаил Малашенко - заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности;

Александр Даниленко - начальник производственно-технического отдела Департамента по энергоэффективности Госстандарта;

Андрей Миненков - начальник отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности Госстандарта.

Мероприятие будет проходить в онлайн-формате с трансляцией на сайте БЕЛТА. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-