Онлайн-конференция ко Всемирному дню метрологии пройдет 18 мая на сайте БЕЛТА

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Точность измерений - в интересах экономики и общества" пройдет на сайте БЕЛТА 18 мая с 11.00 до 12.00.

Всемирный день метрологии отмечается 20 мая. В 2020 году он проходит под девизом "Измерения для международной торговли".

Беларусь системно и последовательно развивает национальную метрологическую инфраструктуру, учитывая тренды регионального и международного развития. Как идет подготовка к вступлению в силу в ноябре этого года новой редакции закона "Об обеспечении единства измерений"? Над разработкой каких национальных эталонов трудятся метрологи и ученые сейчас? Что даст стране полноправное членство в Метрической конвенции?

На эти и другие вопросы ответят заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Дмитрий Барташевич, директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич, начальник управления метрологии Госкомитета по стандартизации Юрий Задрейко.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-