Онлайн-конференция ко Всемирному дню охраны окружающей среды пройдет 5 июня на сайте БЕЛТА

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Время природы: сохранение биоразнообразия и эффективное природопользование" пройдет на сайте БЕЛТА 5 июня с 11.00 до 12.00.

Всемирный день охраны окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня в более чем 100 странах. Это событие помогает привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды и подчеркивает острую необходимость в изменении отношения человека к природным ресурсам.

Тема Всемирного дня окружающей среды 2020 года "Время природы" посвящена сохранению биоразнообразия. Беларусь в этой области ставит перед собой такие цели, как предотвращение сокращения видов, устойчивое использование биологических ресурсов и дальнейшее восстановление нарушенных экосистем.

Во время онлайн-конференции министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык расскажет о решении основных задач в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия, рационального природопользования, о развитии минерально-сырьевой базы, работе в области управления водными ресурсами и охраны атмосферного воздуха.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-